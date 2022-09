Mort d’Elizabeth II : aux côtés de Charles, Camilla, le “rottweiler” devenu reine consort

Dans son adresse aux Britanniques, vendredi soir, comme dans son discours de proclamation ce samedi, le nouveau roi Charles III a salué "sa femme aimante Camilla" sur qui il sait pouvoir s’appuyer dans ses nouvelles responsabilités. Et la reine consort était à ses côtés dès son premier contact avec la population, vendredi à Londres.

L’avènement sur le trône de Charles, qui succède à sa mère Elizabeth, morte jeudi à l’âge de 96 ans, place sur le devant de la scène et impose définitivement “Queen Consort Camilla” son épouse et son premier amour. Elle a pourtant longtemps été détestée de l’opinion publique, accusée d’avoir saboté le mariage avec Diana.

Une histoire d'amour qui remonte aux années 70

La reine consort est née Camilla Shand, il y a 75 ans, dans le Sussex. Elle n’est pas noble, mais issue de la grande bourgeoisie. Fille d’un officier de l'armée britannique reconverti dans le négoce du vin, elle fréquente les meilleurs établissements privés à Londres, puis en Suisse, avant d'étudier la littérature française à Paris pendant six mois.

Elle aurait fait la connaissance du prince en 1971, lors d’un match de polo. Il faut dire qu'elle adore l’équitation, une passion qu’elle partage avec Elizabeth II.

Charles, de dos, lors d'un match de polo, en compagnie de Camilla. © Getty - Hulton Deutsch

Camilla a même quelques liens avec la famille royale, comme arrière-petite fille d'Alice Keppel, une des maîtresses du roi Edouard VII. Charles et Camilla ont une brève liaison mais le prince s'engage dans la Royal Navy et Camilla épouse le major Andrew Parker Bowles. Ils divorceront en 1995, après 22 ans de mariage.

La briseuse de ménage

Lady Di l’appelait le “rottweiler”. En 1995, trois ans après sa séparation d’avec Charles, elle expliquait à la BBC : "Nous étions trois dans ce mariage, c’était un peu trop". Camilla Parker Bowles est la bête noire de la princesse de Galles. Et pour cause : Charles, dont le mariage avec Diana est un arrangement qui tourne au fiasco, a repris sa liaison avec son premier amour. Camilla est omniprésente dans sa vie.

La presse tabloïd publie certaines des conversations téléphoniques du couple, au contenu très intime. C’est la "guerre des Galles" qui fait le miel de la presse à sensation. Camilla est vue comme une sorcière, reçoit des lettres d’insulte et “des projectiles lorsqu'elle va à la boulangerie !", raconte l’autrice Elizabeth Goulsan (Meghan ou le désespoir des princesses).

Ce journal à sensation fait sa une sur la "love tape", l'enregistrement sulfureux d'une conversation entre Camilla et Charles. © AFP - Rick Rycroft

Séparés en 1992, Charles et Diana divorcent en 1996. Camilla peut commencer à s'afficher aux côtés du prince de Galles. Mais la mort tragique de la princesse, en août 1997, et l’énorme émotion qui secoue le monde entier la renvoient dans l'ombre.

Le mariage, enfin

Il faut attendre dix ans pour Camilla se fasse accepter par la famille royale, la reine et les fils de Charles et Diana, les princes William et Harry. Sa décontraction bienveillante, son amour tout britannique pour la campagne, les animaux, son sens du devoir, sa simplicité et son humour lui permettent lentement de vaincre une partie des réticences.

En 2005 enfin, la reine autorise le mariage… mais boude la cérémonie. Un long chemin reste à faire.

Le mariage de Camilla et Charles, à Windsor. © AFP - Odd Andersen

La reconnaissance royale

En janvier 2022, Camilla, devenue duchesse de Cornouailles par son mariage avec Charles, est faite "Dame de l'ordre de la Jarretière", par la reine. C’est le titre le plus prestigieux de la chevalerie britannique. Puis, après de multiples débats, Elizabeth II tranche lors de son jubilé et exprime "le souhait sincère" que Camilla soit connue "comme reine consort" quand Charles accèdera au trône.

Cela fait des années qu’elle s’investit dans des causes caritatives. Camilla est marraine de dizaines d'associations, s’investit pour la lecture ou contre les violences faites aux femmes. Elle devient un rouage essentiel de la couronne britannique.

Omniprésente auprès de Charles, son image s’améliore. "Les gens se rendent compte que Camilla est idéale pour Charles et qu'ils travaillent merveilleusement bien en équipe", explique le commentateur royal Richard Fitzwilliams à l'AFP.

Camilla en 2018 visite l'association SOS Femmes à Villeurbanne. © AFP - Alex Martin

Être dans l'oeil des médias en permanence "n'est pas facile" reconnaît Camilla. "Personne n'aime être observée tout le temps et critiqué... mais je pense qu'à la fin je suis passée par-dessus (...) Il faut continuer à vivre", confie-t-elle à Vogue en juillet 2022, dans une de ses rares interviews.

Elle et son service de presse savent d'ailleurs très bien jouer des réseaux sociaux, comme ici, pour la journée international des chiens :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après avoir gagné la reconnaissance d’Elizabeth II et de la famille royale, cette mère de deux enfants et grand-mère de cinq petits-enfants doit finir de conquérir l’opinion publique. Sa popularité s'est redressée, mais elle reste l'un des membres de la famille royale les moins aimés, à seulement 40% d'opinions favorables, selon un sondage YouGov de 2022.