Mort d'Elizabeth II : "c'est notre grand-mère à tous" confient les Britanniques de Dordogne

Ils se sont réunis entre amis et en famille, sur les terrasses de la place du village d'Eymet. Ce jeudi soir, dès l'annonce de la mort de la reine Elizabeth, les Anglais, royalistes ou non, ont partagé leur émotion et leurs plus beaux souvenirs de la monarque. Dans cette petite commune au sud de la Dordogne, un habitant sur dix est un sujet de la reine. "Je suis totalement dévastée, c'était une femme magnifique, confie Déborah, les yeux rougis. On l'aimait tellement, nous n'avons jamais connu aucun autre monarque !"

La reine est une icone, une inspiration pour nous tous

A plus de 1.000 kilomètres de Londres, cette famille ne décolle pas de son téléphone, pour suivre toutes les informations. Leurs portables, posés sur la table, s'allument toutes les deux minutes, avec de nouvelles notifications. "J'ai reçu plein de coups de téléphone d'amis et de famille, c'est terrible", raconte Mélanie. A seulement 22 ans, elle admirait la reine : "je suis une vraie royaliste, la reine est une icone, une inspiration pour nous tous, même ceux de ma génération."

Diane garde une photo de la reine sur son fond d'écran. © Radio France - Lise Roos-Weil

De l'autre côté de la grande table, Jayne et Simon, installés à Eymet depuis quinze ans, louent la "stabilité" d'Elizabeth II. "Elle a dirigé le pays pendant si longtemps, et elle l'a bien fait", répète Jayne. Diane hoche la tête et montre une photo de la reine, en grand sur son fond d'écran. "Je suis vraiment très triste, lâche-t-elle dans un sanglot. J'ai célébré son jubilée d'argent, d'or, de platine, tous les jubilées j'y étais. On a partagé les bons et les mauvais moments ensemble, les mariages des enfants. C'est notre grand-mère à tous."

Inquiétudes pour la suite de la monarchie

Alors que la Grande-Bretagne traverse une grave crise économique, marquée par une inflation record et des grèves massives, la bande d'amis s'inquiète pour la suite. "Nous avons Charles, puis William, mais la reine représente tout ce que la monarchie devrait être, je ne pense pas qu'on retrouvera ça" avoue Diane, désemparée.

Mais pour le moment, la jeune femme veut se concentrer sur son deuil. Elle n'ira pas à Londres, mais veut rendre hommage à la reine à sa manière, en petit comité chez elle. Elle va accrocher un drapeau à sa fenêtre. "Ce sera un long deuil, le cœur gros", conclut-elle.

