VIDEO - Mort d'Elizabeth II : Charles III officiellement proclamé roi

Après le décès de la mère la reine Elizabeth II, et au lendemain d'un discours touchant dans lequel il lui a rendu hommage, Charles III a été officiellement proclamé roi du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ce samedi matin. Pour la première fois, la déclaration d’accession du souverain a été diffusée en direct à la télévision.

Il ne s'agissait pas de la cérémonie du couronnement qui, elle, n'aura probablement pas lieu avant plusieurs mois, après avoir observé une période de deuil. Le couronnement d'Elizabeth II, en 1953, avait demandé plus d'un an de préparation.

La proclamation en direct

Une cérémonie très codifiée, télévisée pour la première fois

Le Conseil d'accession, un groupe composé des anciens premiers ministres, de magistrats, députés, religieux ou ambassadeurs, a tout d'abord constaté la mort d'Elizabeth II, puis proclamé Charles comme nouveau roi. Charles lui-même n'était pas présent. En revanche, son épouse Camilla, désormais reine consort, était là, de même que son fils William, désormais prince de Galles.

"Que Dieu sauvegarde le roi !" ont proclamé les membres du conseil, avant que le texte ne soit signé par William, la reine consort, le premier ministre ou encore l’archevêque de Canterbury.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les membres du Conseil d'accession, 200 personnes ce samedi, se sont ensuite rendus pour rencontrer le nouveau roi, dans la salle du trône, une pièce qui ne sert qu'à ce moment de l'histoire, la succession entre deux souverains britanniques.

Je dédierai ce qui reste de ma vie à cette tâche très lourde - Charles III

Charles III a lu un discours, revenant d'abord sur la mort de la reine Elizabeth : "Le monde entier m'accompagne dans cette perte, c'est une consolation pour moi et toute ma famille". Il a aussi évoqué sa "femme bien aimée" Camilla qui l'épaulerait dans son devoir de monarque.

"Le règne de ma mère a été inégalé dans sa durée, son dévouement et sa dévotion" a ajouté Charles II "je suis profondément conscient de ce grand héritage, des devoirs et des lourdes responsabilités de la souveraineté, qui me sont désormais transmis". "Je dédierai ce qui reste de ma vie à cette tâche très lourde", a-t-il conclu avant de prêter serment, très protocolairement, pour maintenir et préserver l'Église d'Écosse.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La proclamation devait ensuite être relayée par le roi d'armes de l'ordre de la Jarretière, l'ordre le plus prestigieux au Royaume-Uni, et une demi-douzaine de hérauts en calèche, qui vont également la lire à Trafalgar square, puis au Royal Exchange, première bourse de commerce de la Cité de Londres, fondée au 16e siècle.

L'annonce au peuple britannique depuis le balcon de Saint-James

Sous un ciel gris et devant des centaines de personnes massées dans une cour du palais Saint-James, à quelques dizaines de mètres de Buckingham Palace, la proclamation a été lue au balcon, suivie de 41 coups de canon, tirés dans tout le Royaume-Uni.

Les coups de canon en l'honneur du roi Charles III à Hyde Park (Londres). © AFP - MARCO BERTORELLO

"Longue vie au roi" a proclamé le roi d'armes de l'ordre de la Jarretière avant que l'hymne God Save The King soit entonné. "Hip hip hourra" ont également crié les King's gards. A midi et sept minutes, la cérémonie, entamée une heure plus tôt, a pris fin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des centaines de personnes ont fait la queue ce samedi matin pour assister à ce moment historique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le protocole prévoit ensuite que le Parlement fasse vœu d'allégeance à Charles III et exprime ses condoléances. Puis, le nouveau roi reçoit la Première ministre et les principaux ministres dans l'après-midi.

Charles III entre dans ses nouveaux habits de chef d'Etat

Cette cérémonie de proclamation est le début d'une longue séquence protocolaire d'ici aux obsèques de la reine, mais aussi de prise progressive du pouvoir royal par Charles III. Le nouveau monarque doit rencontrer le secrétaire général du Commonwealth, dont il est aussi devenu le roi. Le Commonwealth rassemble 56 États, presque tous d'anciens territoires de l'Empire britannique. Avec la disparition d'Elizabeth II, certains pays pourraient être tentés de quitter l'organisation.

Charles III entamera ensuite un tour du Royaume Uni, à la rencontre de ses habitants, pour recueillir leurs condoléances, mais aussi veiller à l'unité de ce royaume. L'Ecosse, par exemple, pourrait organiser dans les prochains mois un nouveau référendum sur l'indépendance.

"God Save The King" à la cathédrale Saint-Paul

Vendredi soir, pour la première fois depuis 70 ans, l'hymne britannique "God save the King" (Que dieu sauve le roi) a été chanté dans sa version masculine à la cathédrale Saint-Paul à Londres, en conclusion d'un office religieux en hommage à Elizabeth II. Il remplace "God save the Queen" (Que dieu sauve la reine), l'hymne depuis l'accession au trône de la défunte souveraine en 1952.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La date des obsèques de la reine Elizabeth II n'est pas encore fixée officiellement. Le cercueil de la souveraine défunte doit quitter ce dimanche Balmoral, où elle s'est éteinte jeudi, pour Edimbourg, toujours en Ecosse.