Mort d'Elizabeth II : "Charles sera un roi moderne" assure Lynn Chesters, une Anglaise installée en Mayenne

"Nous vous aimions Ma'am", "Nos coeurs sont brisés" : les photos de la reine Elizabeth II font la une ce vendredi de tous les quotidiens britanniques, avec des éditions spéciales retraçant ses 96 ans de vie et 70 ans et 7 mois de règne. The Times, The Guardian, The Daily Telegraph et The Independant ont choisi en une l'image officielle de la jeune monarque de 27 ans lors de son couronnement en 1953, tandis que The Sun, The Daily Telegraph et The Daily Express ont préféré des photos d'une Elizabeth II plus âgée, en noir et blanc ou en couleur, mais avec la même solennité.

Son fils et héritier accède au trône à 73 ans avec le nom de Charles III. Il doit s'adresser vendredi aux Britanniques et répondre, dans l'un des premiers actes publics de son règne.

Il sera à la hauteur de la tâche pense Lynn Chesters, une Anglaise qui vit à Martigné-sur-Mayenne, invitée du 6-9 de France Bleu Mayenne : "il sera un bon roi, il avance avec son temps, il va essayer d'être un monarque moderne. J'espère qu'il va régner longtemps, qu'il va rester longtemps sur le trône".