EN IMAGES - Mort d'Elizabeth II : dernières heures pour s'incliner devant le cercueil de la reine

Des centaines de milliers de Britanniques et d'étrangers, anonymes ou connus, chefs d'Etat et têtes couronnées, se sont rendus à Westminster Hall pour s'incliner une dernière fois devant la reine Elizabeth II.

La monumentale file d'attente pour se recueillir devant le cercueil de la reine Elizabeth vit ses dernières heures ce dimanche soir, à la veille des funérailles d'Etat grandioses en présence d'une foule de chefs d'Etat et de gouvernements étrangers.

Le public a encore jusqu'à 6h30, (7h30 heure de Paris) lundi pour se recueillir à Westminster Hall, la plus ancienne salle du Parlement britannique, devant le cercueil de la reine. Mais compte tenu du temps d'attente considérable pour défiler devant le cercueil - encore 11 heures et demie annoncées dimanche en début d'après-midi, contre 24 heures d'attente vendredi - le gouvernement a averti que la décision de fermer aux nouveaux arrivant la queue, devenue un phénomène en soi, serait prise d'ici la fin de la journée. Il est déjà conseillé de ne pas se mettre en route pour la rejoindre, afin d'éviter toute "déception", selon le gouvernement.

Vendredi, l'ex-footballeur David Beckham s'était glissé dans la foule pour s'incliner, visiblement ému, devant le cercueil de la monarque. Comme des milliers d'anonymes, la star du ballon rond David Beckham a attendu patiemment, plus de 12 heures. "C'est très émouvant, et le silence et l'atmosphère dans la salle sont très difficiles à expliquer, mais nous sommes tous là pour dire merci à Sa Majesté d'avoir été si gentille, attentionnée, réconfortante à travers les années", a-t-il dit à sa sortie. "Elle a été notre reine et l'héritage qu'elle laisse est incroyable", a-t-il ajouté.

L'ex-star du foot David Beckam a patienté 12 heures pour s'incliner devant le cercueil de la reine. © AFP - ROGER HARRIS

Samedi, le roi Charles III et son fils, le prince héritier William, se sont tous deux accordés un bain de foule auprès des courageux de la file d'attente, s'inquiétant de ce qu'ils n'aient pas trop froid ou trop mal aux pieds. "Mes chevilles me font atrocement mal, mais c'est un petit sacrifice à faire", a confié à l'AFP Peter Stratford, 70 ans, se reposant brièvement après huit heures d'attente. Mais "je n'aurais pas voulu manquer ça", a ajouté cet ancien pompier qui était intervenu lors d'un important incendie au château de Windsor en 1992, où Elizabeth II sera inhumée lundi.

Dans ce défilé continu qui a vu passer des dizaines - voire centaines - de milliers de personnes, un seul incident a été relevé : un homme a été inculpé pour trouble à l'ordre public après avoir quitté la queue et s'être approché du cercueil vendredi.

Nuit et jour, le public a patienté de nombreuses heures pour atteindre l'abbaye de Westminster. © AFP - Oli SCARFF

Certains ont sorti la tente pour dormir sur place. © AFP - Rasid Necati Aslim

Au petit matin ce dimanche, après une nuit à faire la queue pour saluer la reine Elizabeth II. © AFP - Oli SCARFF

Des centaines de milliers de personnes ont fait le déplacement. © AFP - Marco BERTORELLO

Ceux qui ont, au bout de nombreuses heures d'attente, enfin pu accéder au cercueil de la reine, ont parfois été témoins de cérémonies en présence de la famille royale, à l'instar de la "veillée des Princes" avec les quatre enfants d'Elizabeth II (le roi Charles III, la princesse Anne, le prince Andrew duc d'York et le prince Edward compte de Wessex), ou de celle des huit petits-enfants de la reine, samedi soir (William, prince de Galles, Harry, duc de Sussex, Peter et Zara Philips, Beatrice et Eugenie d'York, Louise et James Mountbatten-Windsor).

Les quatre enfants de la reine lors de la "veillée des Princes", vendredi soir. © AFP - Daniel LEAL

Les huit petits-enfants de la reine, samedi soir. © AFP - Aaron Chown

D'autres visiteurs ont pu apercevoir des chefs d'Etat, ce dimanche notamment, arrivés pour les funérailles lundi et qui se sont rendus à Westminster Hall pour s'incliner devant le cercueil de la reine. Joe Biden, accompagné de son épouse Jill, a fait le signe de croix et a rendu hommage au sens de la "dignité" et du "service" d'Elizabeth II.

Le président français Emmanuel Macron est arrivé à Westminster Hall avec son épouse Brigitte, main dans la main, tous les deux habillés en noir, avec baskets sombres et lunettes de soleil. "Nous partageons la peine des Britanniques", a dit Emmanuel Macron à des journalistes.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ou encore le roi d'Espagne, Felipe VI, se sont également inclinés devant la dépouille de la reine, ainsi que la première dame ukrainienne, Olena Zelenska, visiblement très émue.

Emmanuel et Brigitte Macron se sont rendus à Westminster Hall ce dimanche. © AFP - Dursun Aydemir