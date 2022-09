Mort d'Elizabeth II : l'entraîneur britannique du CAP se souvient de sa rencontre avec la reine

La reine Elizabeth II s'est éteinte jeudi soir à l'âge de 96 ans. Sa mort a provoqué l'émotion du monde entier, et notamment des Britanniques du Périgord. C'est le cas de Richard Hill, entraineur du CAP à Périgueux et ancien joueur de l'équipe nationale d'Angleterre.

Richard Hill a appris la nouvelle lorsqu'il écoutait la radio anglaise ce jeudi soir : un grand blanc, puis une phrase annonçant la mort de la reine. "J'étais très choqué, moi qui d'habitude, ne suis pas très sensible" confie l'entraîneur des rugbymen de Périgueux.

Une rencontre avec la reine à Buckingham Palace

Après avoir joué pour l'équipe nationale d'Angleterre entre 1984 et 1991, puis à Bath, il est devenu entraîneur à Gloucester, ensuite en France, à Rouen, et désormais à Périgueux. Le Périgourdin est resté très attaché à sa reine. "C'est vraiment difficile à accepter parce qu'elle était vraiment spéciale : toujours très discrète, sans jamais donner son opinion. Elle a travaillé jusqu'au bout, tout le temps à fond" raconte Richard Hill. Elle n'était pas seulement leur reine, mais celle du monde entier. "La leader la plus connue sur terre" souligne-t-il.

Maintenant, elle va rejoindre son mari

L'entraîneur se rappelle l'avoir rencontré : "Nous avions gagné le Grand Chelem avec l'équipe nationale d'Angleterre, et nous étions invités à Buckingham Palace, lors d'une "garden party" pour rencontrer la reine. C'était magnifique, surement la meilleure "garden party" du monde" se souvient Richard Hill, un sourire nostalgique aux lèvres.

Malgré sa tristesse, Richard Hill se console tout de même : "Maintenant, elle va rejoindre son mari. C'est bien" conclut-il.