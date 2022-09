Mort d'Elizabeth II : "La reine était le symbole d'un passé partagé" confie Martin Walker en Dordogne

Après la mort d'Elizabeth II, de nombreux Britanniques sont intervenus sur l'antenne de France Bleu Périgord au cours de la matinale spéciale ce vendredi. Parmi eux, le journaliste et romancier écossais Martin Walker.

Martin Walker a appris la mort d'Elizabeth II lors d'un diner avec des amis en Dordogne : "Les nouvelles sont arrivées et c'était frappant de voir que je n'étais pas le seul touché mais que mes amis français étaient également bouleversés par la nouvelle". Martin Walker, ancien journaliste et écrivain écossais qui vit une partie de l'année en Périgord, évoque "un moment grave".

Un lien très fort avec l'Écosse

Il estime que la reine d'Angleterre avait une place à part non seulement chez les Britanniques mais aussi pour les Français, "elle était la grand-mère de tous les Britanniques mais c'était bien plus que cela, elle symbolisait aussi la famille et le symbole d'un passé partagé". La reine d'Angleterre est morte dans sa résidence d'été, le château de Balmoral. "Elle adorait l'Écosse, il faut se souvenir que sa mère était écossaise. Elizabeth II était tous les étés chez nous, elle adorait le tartan, elle était même officier d'honneur dans la garde écossaise".