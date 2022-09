Mort d'Elizabeth II : les velléités indépendantistes du Commonwealth, l'un des défis du roi Charles III

Après le décès de sa mère et alors que le Commonwealth est plus divisé que jamais, l'un des défis du roi Charles III sera de maintenir l'union des 56 pays qui dépendent de la couronne, dont beaucoup souhaitent désormais devenir des Républiques.

Charles III et Patricia Scotland, la secrétaire générale du Commonwealth.

Ce sera l'un des défis du nouveau roi Charles III : maintenir l'union et l'harmonie du Commonwealth, au moment où des velléités républicaines agitent certaines ex-colonies britanniques. Ce dimanche, le souverain, chef d'Etat de 14 pays en plus du Royaume-Uni, a reçu au palais de Buckingham à Londres des représentants des royaumes du Commonwealth.

Le Commonwealth est composé de 56 Etats, pour l'essentiel d'anciennes colonies britanniques, dont 15 royaumes (comprenant le Royaume-Uni, l'Australie, les Bahamas, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou encore la Jamaïque) dont le monarque est également le chef d'Etat.

Durant son troisième jour en tant que roi, Charles III, chef du Commonwealth, a reçu la secrétaire générale de l'organisation Patricia Scotland, avant de recevoir les hauts-commissaires du Royaume-Uni, sorte d'ambassadeurs, venus des différents royaumes.

Volontés républicaines

L'ensemble des pays du Commonwealth ont proclamé Charles comme leur nouveau roi après le décès de la reine Elizabeth II, comme ce dimanche en Ecosse, mais au-delà de l'émotion certaine soulevée par la mort de la monarque parmi les 2,5 milliards d'habitants de ces 56 Etats, certains s'interrogent sur la capacité de Charles à inspirer la même loyauté et fidélité que sa mère.

Comme l'île caribéenne de la Barbade, devenue l'an dernier une République 55 ans après avoir pris son indépendance du Royaume-Uni, d'autres envisagent de suivre le même chemin. Une proportion non négligeable d'Australiens souhaitent ainsi que leur pays devienne une République, y compris le Premier ministre Anthony Albanese, même s'il a affirmé sur la chaîne Sky News qu'il n'envisageait pas de référendum en ce sens durant son premier mandat.

Au Canada, les républicains restent minoritaires, mais un sondage publié en avril dernier montrait que 67% de la population n'était pas favorable à ce que Charles succède à sa mère.

Et peu après que Charles ait été confirmé roi d'Antigua-et-Barbuda, le Premier ministre de cet Etat des Antilles, Gaston Brown, a affiché son intention d'organiser un référendum "dans les trois prochaines années". "Ce n'est pas un acte hostile" envers la monarchie, "mais la dernière étape pour achever notre chemin vers l'indépendance", a-t-il assuré à la chaîne de télévision britannique ITV.

Lors du voyage officiel du prince William et de son épouse Kate à la Jamaïque au printemps, durant lequel le couple a dû faire face aux critiques sur le passé esclavagiste du Royaume-Uni, le Premier ministre Andrew Holness a estimé "inévitable" la transition de son pays vers un régime républicain.

Le cas de l'Ecosse

Au sein même du Royaume-Uni, les désirs d'indépendance de l'Ecosse semblent de plus en plus difficiles à contenir, depuis le Brexit. Ce dimanche, lors de la proclamation du roi Charles III à Edimbourg, des "Republic now" ("République maintenant !") se sont ainsi fait entendre dans la foule pendant la cérémonie. Une proclamation à laquelle a assisté la première ministre de l’Ecosse Nicola Sturgeon, favorable à un nouveau référendum sur l’indépendance de l'Ecosse. "Je ne permettrai pas un nouveau référendum", avait promis Liz Truss juste avant de devenir la nouvelle Première ministre du Royaume-Uni.

Malgré le refus répété du gouvernement britannique, la dirigeante écossaise entend organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Ecosse le 19 octobre 2023, neuf ans après la consultation qui s'était traduite par un vote à 55% en faveur du maintien au sein du Royaume-Uni. Malgré le précédent de 2014, Mme Sturgeon estime que le Brexit a changé la donne.

Libres d'abandonner le giron de la monarchie

Bien avant de devenir roi, Charles a sillonné le Commonwealth, le site officiel de la famille royale indiquant qu'il a visité 45 des 56 Etats membres. Il a souvent affiché son attachement à l'organisation, affirmant en 2013 qu'elle est "dans (son) sang" et estimant dans un discours en 2010 qu'elle "encourage et célèbre la diversité culturelle".

En juin dernier, lors de la réunion des dirigeants du Commonwealth, celui que l'ancien Premier ministre britannique David Cameron a qualifié de "superbe diplomate", a toutefois estimé que les Etats membres étaient libres d'abandonner le giron de la monarchie, exprimant également sa "tristesse" pour le passé esclavagiste de la Grande-Bretagne. A cette même réunion, le Gabon et le Togo, deux pays francophones d'Afrique de l'Ouest, ont rejoint le Commonwealth, cherchant notamment à renforcer leurs liens avec un marché de 2,5 milliards d'habitants.