Mort d'Elizabeth II : le programme de la journée de ce mercredi

Le cercueil de la reine Elizabeth II est arrivé ce mardi soir à Buckingham palace, à Londres. Il doit passer la nuit dans la Bow Room, une pièce circulaire aux colonnes de marbre encadrant chacune des fenêtres monumentales, où le personnel du palais pourra lui présenter ses adieux en privé. Mercredi, une procession doit notamment avoir lieu pour conduire la dépouille de la reine à Westminster.

Après des prières au palais en présence du roi Charles III, de la reine consort Camilla et des membres de la famille royale, le cercueil sera transporté sur un char lors d'une grande procession militaire jusqu'à Westminster Hall, au sein du palais de Westminster. Le roi, la reine et la famille royale se joindront à la procession, pendant laquelle la célèbre cloche de Big Ben sonnera et des coups de canon seront tirés depuis Hyde Park.

Le cercueil de la reine sera exposé au public à Westminster Hall à partir de 16h (17h en France) jusqu'au matin de ses obsèques, tôt le lundi 19 septembre. Drapé de l'étendard royal, le cercueil reposera sur un catafalque (une sorte d'estrade) lui-même drapé de pourpre. Des centaines de milliers de personnes sont attendues.

Ce mardi matin déjà, une poignée de Britanniques bravaient déjà la météo capricieuse pour patienter de l'autre côté de la Tamise, avant l'exposition du cercueil à Westminster Hall. "On s'attend à une file d'attente monstre dès demain matin", explique Rumesh, la presse évoquant jusqu'à 750.000 personnes sur plus de dix kilomètres. "C'est le calme avant la tempête." Les rues ne seront pas les seules à être bondées : les hôtels du centre affichent déjà complet et les prix grimpent. Les transports londoniens mettent en garde les usagers contre d'inévitables perturbations et les pubs se préparent à des journées chargées. Des milliers de policiers ont été réquisitionnés pour faire face à cet immense défi sécuritaire.