Mort d'Elizabeth II : orphelins, les fameux chiens corgis de la reine adoptés par son fils Andrew

Leur sort était jusqu'ici resté en suspens : les corgis adorés de la reine Elizabeth II, des chiens inséparables de la souveraine décédée, ont finalement retrouvé un foyer auprès de son fils le prince Andrew. Une porte-parole du troisième enfant de la reine et de son ex-épouse la duchesse d'York Sarah a annoncé ce dimanche qu'ils prendraient en charge Muick et Sandy, les deux chiens ayant survécu à la reine.

Andrew est souvent présenté comme "le fils préféré" d'Elizabeth II mais il s'est mis en retrait de la monarchie après des accusations d'agressions sexuelles aux Etats-Unis, à laquelle il a mis fin en payant des millions de dollars. C'était déjà lui qui lui avait offert ces deux petits chiots à quelques mois d'écart.

Muick et Sandy, derniers fiers représentants des plus de 30 corgis qu'a possédé la reine, lui avaient apporté beaucoup de réconfort pendant la pandémie, selon son habilleuse Angela Kelly. Muick avait rejoint la famille au début de l'année 2021 pour égayer le quotidien de la monarque alors confinée - à l'instar du reste du pays - à Windsor, avec un autre chiot nommé Fergus. Ce dernier est malheureusement décédé quelques semaines plus tard, à l'âge de cinq mois, peu après la mort du prince Philip, époux de la reine.

Pour le remplacer, Andrew et ses filles, les princesses Beatrice et Eugénie, avaient offert à Elizabeth II le petit Sandy à l'occasion de son 95e anniversaire officiel.

La passion des corgis depuis 1944

L'amour de la reine pour ces petits chiens remonte au moins à 1944, lorsque ses parents lui ont offert pour ses 18 ans son tout premier corgi, Susan, dont la plupart de ses chiens suivants descendaient. Elizabeth II s'occupait autant que possible elle-même de ses chiens, qui l'accompagnaient lors des week-ends à Windsor et vivaient dans ses appartements privés. Elle les nourrissait dès que son emploi du temps chargé le lui permettait et aimait aussi les promener.

Son amour pour les corgis a été mis à l'honneur lors des festivités pour son jubilé de platine célébrant ses 70 ans de règne, en juin, avec un rassemblement de 70 corgis à Balmoral et une course de corgis à l'hippodrome de Musselburgh.

La reine avec l'un de ses corgis au début de l'année 2022. © AFP - STEVE PARSONS / POOL

Cette photo de la reine et d'un de ses nombreux corgis a été prise en février 1970. © AFP - CENTRAL PRESS