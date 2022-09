Mort d'Elizabeth II : "profonde tristesse et profonde admiration" témoigne une Anglaise qui vit en Mayenne

La reine Elizabeth II, monarque la plus célèbre de la planète, est décédée jeudi à 96 ans dans son château écossais de Balmoral, sa famille à ses côtés, et son fils le prince Charles lui succède automatiquement. "La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi et la Reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain", a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué, une annonce accueillie par une énorme émotion partout dans le monde.

Le peuple britannique est en deuil. En Mayenne, la mort de la Reine a suscité tristesse et émotion chez les Anglais qui résident dans le département. Alison Packer, une Anglaise qui vit aujourd'hui à Argentré, se souvient d'une sacrée anecdote qui remonte aux années 70, Elisabeth II alors spectatrice de ses performances sportives lors d'une commémoration : "j'ai fait du trampoline pour célébrer les 25 ans de son règne. Elle était venue dans ma ville et mon club avait été sollicité pour faire une démonstration devant elle. C'était un moment de grande fierté, ça restera gravé dans ma mémoire. J'ai encore les coupures de journaux dans des boites au grenier. Et mon grand-père, policier, a été reçu à Buckingham Palace pour services rendus. C'est une profonde tristesse et une profonde admiration pour cette femme qui a su passer toutes ces années avec élégance et savoir-vivre".

Les funérailles de la reine se dérouleront dans l'abbaye de Westminster. Elizabeth II sera inhumée au côté de son défunt mari, le prince Philip, à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.