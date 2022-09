Mort d’Elizabeth II : quand la reine d’Angleterre a passé deux jours à Bordeaux en 1992

“Cela s'est passé d'une façon remarquable”, se souvient Hugues Martin, adjoint de Jacques Chaban-Delmas, le maire de l’époque. ”Les élus étaient là.” Et pas que les élus bordelais. Pour l’occasion, François Mitterrand avait fait le déplacement, accompagné de deux de ses ministres : Jack Lang à la Culture, et Roland Dumas, alors aux Affaires étrangères. “On nous avait donné des cours de maintien. Est-ce qu’il fallait l’appeler Sa Majesté, est-ce qu’il fallait l’appeler Madame ? La reine était très souriante, très abordable”, se remémore encore Hugues Martin au micro de France Bleu Gironde.

L’ancien élu bordelais rappelle une anecdote amusante : “J'ai chez moi une très grande photo où on voit Jacques Chaban-Delmas et la reine assis côte-à-côte dans une voiture décapotée. Et derrière, il y a le marché des Grands hommes et la foule des Bordelais qui est là, souriante. Et c'est impressionnant parce qu'il y a un ou deux gendarmes ou policiers, mais même pas armés. Et c'est de se dire que si les choses se passent maintenant, il y aurait des tireurs d'élite partout, des forces spéciales, etc. Donc à l'époque, tout ça s'est passé en effet dans une ambiance très bon enfant.”

La reine Elizabeth II et le maire de Bordeaux Jacques Chaban-Delmas à bord d'une Citroën SM Maserati © AFP - Joël Robine

La reine et son mari, le prince Philp étaient en effet arrivés le 11 dans un centre-ville désert, vidé des voitures pour l’occasion. Elle avait passé la soirée puis la nuit à bord du Britannia, yacht amarré au port de la Lune. Le lendemain, concert de l’ONBA au Grand Théâtre, shopping au marché des Grands-Hommes puis balade (à pied) rue Vital-Carles jusqu’à la cathédrale St-André sous le regard d’une foule de Bordelais désireux de voir la fameuse reine d’Angleterre. Une garden party avec 2.000 invités avait ensuite eu lieu à la mairie.

Le prince Philip et la reine Elizabeth saluent les Bordelais depuis le Britannia, yacht royal où ils reçoivent le président français François Mitterrand. © AFP - Joël Robine