Mort d'Élizabeth II : un cahier de condoléances va être installé à la mairie de Gorron, dans le Nord-Mayenne

Une Britannique très investie dans la vie locale, a proposé ce vendredi à la mairie de Gorron, dans le Nord-Mayenne, d'installer un cahier de condoléances dans le hall de la mairie. La municipalité a accepté et il sera donc disponible dès ce lundi 12 septembre dans l'après-midi.

Après la mort de la reine Élizabeth II ce jeudi soir, son fils Charles prend la succession sous le nom de Charles III. C'est tout un peuple qui est en deuil en Grande-Bretagne, mais également en Mayenne où une grosse communauté d'Anglais habitent dans le Nord-Mayenne. À Gorron notamment, un cahier de condoléances sera installé dès lundi 12 septembre.

Dans le hall de la mairie et au cinéma

L'idée vient d'une Anglaise, Hailey Giks, qui a déjà œuvré dans la solidarité apportée aux Ukrainiens dans le département. Cette fois-ci, c'est pour son pays qu'elle se mobilise, en contactant la mairie de Gorron ce vendredi matin, elle a demandé d'installer ce cahier de condoléances et la municipalité a très vite accepté son projet. "Chacun prend ses responsabilités, viendra signer et mettre un petit mot", explique Christine Fournier, première adjointe à la maire de Gorron et en charge des animations culturelles dans la commune.

Ce cahier sera installé dès ce lundi 12 septembre dans le hall jusqu'aux funérailles de la reine prévues dans 10 jours, les Anglais et tous les autres citoyens qui le souhaitent pourront donc écrire un petit mot à l'intérieur. Il sera présent dans la mairie et également au cinéma de Gorron ce lundi soir à l'occasion du British Monday. "Il sera dans le hall du cinéma et tous pourront le signer, il sera ensuite ramené en mairie jusqu'au 10 jour de deuil", détaille Christine Fournier.

Une minute de silence le 17 septembre à Gorron

Une minute de silence sera également observée dans toute la commune au moment des funérailles. C'était important de faire cette démarche selon la mairie, "Je pense qu'il faut respecter aussi cette communauté puisqu'ils sont très actifs dans notre région, dans le Bocage Mayennais, donc je pense qu'il faut qu'on respecte leurs demandes et puis c'est un respect par rapport à la reine", termine la première adjointe. Les drapeaux sont également mis en berne depuis ce vendredi après-midi.

Si vous êtes dans le Nord-Mayenne, vous pourrez donc aller écrire un petit mot dans ce carnet dès ce lundi après-midi, c'est pour le moment la seule commune qui aura à disposition un cahier de condoléances pour la reine.