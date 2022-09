Mort d'Elizabeth II : une habitante de Châtelaillon-Plage amoureuse de la famille royale

Françoise Tigreat est une amoureuse de l'Angleterre. Elle est présidente du Comité de jumelage entre Châtelaillon-Plage et Knebworth (Angleterre) et a fait toute sa carrière à l'international. Elle a été profondément émue en apprenant le décès de la reine Elizabeth II.

Le ton est donné dès qu'on entre dans la maison de Françoise Tigreat, qui habite Châtelaillon-Plage depuis près de 20 ans. Au mur, elle a accroché une petite vitrine, dans laquelle sont rangés des mugs à l'effigie de la famille royale. "Je crois que j'en ai 80, précise celle qui est la présidente du Comité de jumelage entre Châtelaillon-Plage et Knebworth, en Angleterre. J'ai même une théière avec la reine Alexandra et le roi Edouard VII."

Une dévotion pour la reine

La mort de la reine l'a profondément émue. C'est une amie qui lui a appris la nouvelle, jeudi soir. Toutes les deux participaient à une réunion de présentation de la saison culturelle de la ville. "Bien sûr, qu'on s'y attendait, mais c'est quand même un choc, avoue-t-elle. Mon amie et moi, on a vite quitté la réunion. C'était difficile de vivre ce moment en public. Et je savais que, en tant que présidente du Comité de jumelage, on allait venir me poser des questions. Et à ce moment-là, je n'en avais pas du tout envie."

"C'est une page qui se tourne" - Françoise Tigreat, présidente du Comité de jumelage entre Châtelaillon-Plage et Knebworth depuis quatre ans

Françoise Tigreat n'est pourtant pas Anglaise. Elle est née en Bretagne il y a 70 ans, l'année du couronnement d'Elizabeth II. C'est avec ses cours d'anglais qu'elle commence à se passionner pour l'Angleterre. Elle en adore la langue. Etudiante, elle travaille plusieurs étés là-bas, sur des forums. Une année, elle a notamment rencontré le nouveau roi, Charles III.

Elle noue ensuite des liens forts avec l'Angleterre par son travail et son engagement dans le Comité de jumelage. Forcément, avec ce passif, le décès de la reine, marque pour elle un véritable tournant. "Je pense que pour nos amis anglais, que nous connaissons dans le cadre du jumelage, la mort d'Elizabeth II est plus importante que le Brexit", juge-t-elle.

