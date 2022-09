DIRECT - Mort d'Elizabeth II : suivez le dernier voyage de la reine

Trois jours après son décès dans son château de Balmoral, la reine Elizabeth II entame ce dimanche son dernier voyage : son cercueil a quitté le château de Balmoral à 11h08 pour Edimbourg, la capitale écossaise. Le retour à Londres est prévu pour mardi à Londres et les funérailles seront célébrées le 19 septembre.

Une foule nombreuse est attendue sur le parcours du convoi funéraire. Les Ecossais voudront saluer une dernière fois Elizabeth II qui a régné 70 ans et sept mois, alors que son fils Charles a été proclamé roi samedi. La foule s'est vue prier de ne pas jeter des fleurs au passage du convoi, pour ne pas troubler l'agencement millimétré du cortège.

Suivez le voyage de la reine Elizabeth

Une procession de six heures et de 300 km à travers l'Ecosse

Le corbillard transportant le corps d'Elizabeth II va suivre un parcours de près de 300 kilomètres à travers la campagne écossaise. Le voyage devrait durer au moins six heures.

Départ de Balmoral peu après 11h : le cercueil de la reine était conservé dans la salle de bal du château, drapé de l'étendard royal écossais et d'une couronne. Six garde-chasses ont porté le cercueil jusqu'au corbillard qui a quitté le domaine pour le village voisin de Ballater.

Une mer de fleurs était déjà disposée devant les grilles du palais royal.

Les représentants du comté d'Aberdeenshire rendront hommage à Elizabeth II. A Ballater était en quelque sorte une voisine, certes royale, un membre de la communauté. Des commerçants du village étaient des fournisseurs officiels de Balmoral.

Une petite poupée en hommage à Elizabeth II dans une rue de Ballater en Ecosse. © AFP - PAUL ELLI

Aberdeen à midi : la dépouille d'Elizabeth II est attendue à Aberdeen. C'est la troisième ville d'Ecosse et un centre important de l'industrie pétrolière, célèbre pour ses bâtiments en granit gris. Après un autre hommage rendu par les autorités locales, une exposition publique du cercueil aura lieu dans le parc historique de la ville.

Dundee en début d'après-midi : le cortège doit arriver ensuite à Dundee, quatrième ville d'Ecosse située sur la côte est. Les responsables de la ville lui feront alors leurs adieux.

En route vers Edimbourg, le corbillard traversera un pont parallèle à l'emblématique Forth Bridge, qui fait passer les trains au-dessus de l'immense estuaire Firth of Forth.

Arrivée prévue à Edimbourg à 16h : après un voyage de six heures, le cercueil de la reine doit arriver au palais de Holyroodhouse, résidence officielle du monarque en Ecosse.

La population commençait déjà dimanche matin à s'installer le long de la route menant du nord de la ville vers le centre. La Première ministre d'Ecosse Nicola Sturgeon et les chefs de partis se réuniront au Parlement pour assister au passage du cercueil.

Les cérémonies en Ecosse ne seront pas finies pour autant. Lundi, une procession aura lieu le long du Royal Mile, grande avenue de la vieille ville, jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles où le cercueil reposera pendant 24 heures après un service religieux.

C'est mardi soir que le corps d'Elizabeth II sera transporté par avion à Londres. Elle sera publiquement exposée pendant quatre jours à Westminster Hall, la plus vieille section des Chambres du Parlement, après une procession dans les rues de Londres.