Mort d'Emiliano Sala : trois ans après, une fresque géante en son hommage va voir le jour à Carquefou

"Tant que je vivrai, je ferai tout pour rendre hommage du mieux que je peux à Emi", souffle l'ancienne confidente de l'attaquant tragiquement décédé dans un accident d'avion, le 21 janvier 2019. Avec trois amis, également très proches d'Emiliano Sala, Marie Munos avait exprimé le désir qu'une fresque géante voit le jour sur un mur du complexe sportif Le Moulin Boisseau, à Carquefou, en accord avec la municipalité. Retardé en raison de la crise sanitaire, le projet débuté il y a près de deux ans va enfin de concrétiser, au mois d'avril. "Tout est prêt, le billet d'avion du peintre argentin Gabriel Griffa, un artiste magistral, a même été réservé, lâche, heureuse, Marie Munos. Enfin, c'est concret !"

Une cagnotte est toujours en ligne pour financer cette fresque

L'idée de la fresque avait germé lors d'un voyage en Argentine effectué par Jean-Philippe Roussel, le coiffeur de Sala, et sa femme, Lydie Roussel, peu après le décès du chouchou de la Beaujoire. Au fil des mois, les proches de l'attaquant s'étaient démenés pour que ce projet se concrétise un jour. D'abord en créant l'association "Fresque Emiliano Sala 9" puis en levant des fonds auprès des Nantais, des supporters des Canaris et plus largement des personnes qui aimaient le footballeur passé par Bordeaux, Niort ou encore Orléans. Quelques 2.360 euros ont ainsi déjà été collectés en ligne mais les initiateurs de l'hommage en espèrent un peu plus afin des les aider à financer le billet d'avion de l'artiste ainsi que la peinture nécessaire à la réalisation de ce projet.

"Ca va être à la hauteur de que l'on attend pour notre Emiliano, espère Marie Munos à voix haute. Notre mission avec Lydie et Jean-Philippe est de faire en sorte que la mémoire d'Emiliano soit honorée. Mon objectif c'est ça, c'est de faire en sorte qu'on ne l'oublie pas. Si c'est le cas, je serai heureuse. C'est le plus important." Toujours émue, trois ans après, lorsqu'elle évoque son protégé, Marie Munos a désormais un autre objectif : se rendre en Argentine, sur les terres d'Emiliano Sala afin d'aller rencontrer à nouveau la famille de l'ancien numéro 9 des Canaris, échanger avec ceux qui l'ont connu, pour mieux se recueillir.