Mort d'Olivier Dassault : "c'était un passionné de la Sologne"

Député et fils de l'industriel Serge Dassault, Olivier Dassault est mort ce dimanche dans un accident d'hélicoptère dans le Calvados. Il possédait une propriété et de grandes terres de chasse dans le Loir-et-Cher. Le président du Pays de Grande Sologne se dit "profondément triste".

Olivier Dassault est décédé ce dimanche dans un accident d'hélicoptère près de Deauville à l'âge de 69 ans. Député LR de l'Oise, fils aîné de l'industriel Serge Dassault, il possédait des terres et une propriété en Sologne, où il se rendait régulièrement.

Le maire de Lamotte-Beuvron "profondément triste"

Pascal Bioulac, maire de Lamotte-Beuvron, président du syndicat de pays Grande Sologe, se dit "profondément triste. C'était un homme généreux, amoureux de la Sologne, passionné dans tout ce qu'il faisait. C'était toujours un plaisir de le rencontrer, deux ou trois fois dans l'année, même s'il était toujours très discret quand il venait en Sologne".

Un homme généreux, amoureux de la Sologne"

Le maire de Lamotte-Beuvron se souvient avoir travaillé avec Olivier Dassault lors du déménagement des Nuits de Sologne, festival pyrotechnique : "j'ai servi d'intermédiaire avec l'association qui organise les Nuits de Sologne, lors du déménagement du site du festival, puisqu'il avait acheté les terres. On avait mené à bien les choses, il avait octroyé une aide financière à la commune en 2017, alors qu'il n'était pas obligé, et on l'avait reversé à l'association".

Olivier Dassault, le chasseur

Olivier Dassault était aussi et surtout un féru de chasse, qu'il pratiquait sur ses terres, du côté de Salbris, Saint-Viâtre et Nouan-le-Fuzelier. Il était d'ailleurs président d'honneur du Game Fair, plus grand salon de la chasse en France, organisé chaque année en juin à Lamotte-Beuvron.

Un défenseur de l'engrillagement de la Sologne

Olivier Dassault avait récemment témoigné sur France Info au sujet de l'engrillagement des propriétés de Sologne, pratiquée par de grandes fortunes comme lui, pour chasser du gibier dans des terrains clos. Et il avait assumé, expliquant organiser des chasses où trente à cinquante ongulés étaient abattus : "on n'aime pas inviter des amis et qu'ils n'aient pas la possibilité de lâcher au moins une ou deux balles dans la journée".

Raymond Louis, président des Chemins de Sologne © Radio France - Cécile da Costa

L'un des principaux opposants à l'engrillagement de la Sologne, Raymond Louis, président de l'association Les Amis de Sologne, se dit "très choqué par cette disparition". "Certes, en tant que député membre de la commission chasse, il était un grand engrillageur, mais c'est un grand homme d'affaires, qu'on respecte, ça va laisser un grand vide dans le coin. Nous, on mène un combat pour une Sologne ouverte, mais on ne déteste personne et là quand j'apprends une telle nouvelle, je suis choqué."