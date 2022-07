Mort d'un enfant renversé à Nice : "On ne peut pas interdire les trottinettes électriques"

C'est le drame qui choque la cote d'azur. La mort de cet enfants de 5 ans et demi renversé sur la promenade des Anglais par une trottinette électrique. Pascale Monrole est membre de Nice à Vélo et membre du Conseil d'administration. Une interview à réécouter dans sa totalité en cliquant ici.

Est-ce le drame de trop ?

"Oui c'est le drame de trop. Malheureusement il ne nous surprend pas. On est vraiment témoin de cette anarchie. Il faut savoir pourquoi cette anarchie ?

C'est le quatrième accident mortel avec des trottinettes depuis la fin de l'année dernière. Que faut-il faire ?

On attend effectivement que, d'une part, la législation soit respectée. On voit, par exemple, des cyclistes ou des vélos, des trottinettes, ils circulent avec un casque sur les oreilles, ce qui est interdit. _Qu'est ce qu'on attend pour verbaliser ? _Je ne vois pas non plus de signalisation. On a beaucoup de touristes à Nice qui ne sont pas censés connaître la loi, mais on est censé connaître la vitesse maximum des trottinettes et des vélos électriques. La signalisation sur la Prom n'est pas du tout claire. Ce qui n'est pas clair non plus, c'est la signalisation de la piste cyclable elle même. On la confond assez facilement avec le trottoir. Elle n'a pas de couleur particulière.

Il y a un état d'esprit a Nice, une liberté totale, on oublie qu'il y a des règles.

Faut-il interdire ces trottinettes électriques ?

On voit bien que les mobilités douces augmentent. On ne peut pas les arrêter. On ne peut pas les interdire. Pourquoi ne pas l'interdire sur Gambetta ? C'est dangereux partout. Il y a un état d'esprit a Nice, une liberté totale, on oublie qu'il y a des règles. Il faut écouter aussi les associations de vélo, les usagers du vélo. Il faut mettre tout le monde autour de la table. La sanction, c'est très important effectivement, mais aussi la réflexion commune pour voir comment améliorer ensemble cette sécurité dans la ville de Nice.

Mais vous avez des réunions avec la mairie de Nice ?

"Oui on a des réunions avec les équipes du maire mais nous voyons bien qu'il n'y a pas de prise en compte politique de la chose. Il faut écouter les associations. La réflexion communes est capitale."

Et ça le maire de Nice ne le fait pas assez ?

"Pas suffisamment, loin de la"