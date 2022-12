Mort de Benoît XVI : "C'était un pape théologien, d'une grande intelligence", réagit l'archevêque de Toulouse

L'ancien pape Benoît XVI est mort ce samedi 31 décembre à l'âge de 95 ans . Pape pendant huit ans après Jean-Paul II, il avait décidé de renoncer à sa charge pontificale en 2013 et vivait depuis dans un monastère situé au cœur des jardins du Vatican. L'archevêque de Toulouse Mgr Guy de Kerimel, l'avait rencontré un an avant sa démission.

"C'est toujours une page qui se tourne, une tristesse pour les chrétiens", témoigne Mgr Guy de Kerimel, qui a notamment rencontré Benoît XVI à Lourdes, mais aussi à l'automne 2012 lors de la visite ad limina, lorsque les évêques de France rendent visite au pape.

"Il nous laisse dans tous ses écrits un trésor"

"J'ai vu un homme d'une grande humilité, d'une grande écoute, se souvient Mgr Guy de Kerimel. Il était déjà en 2012 assez fragile, mais il rayonnait une profonde douceur. C'était un pape théologien, d'une grande intelligence, d'une grande finesse intellectuelle. Quand on l'écoutait, comme je le disais en plaisantant, on avait l'impression d'être intelligent. Il nous laisse dans tous ses écrits un trésor."

Benoît XVI a été le premier pape à démissionner en six siècles. Le pape François est-il le prochain ? "Je me dis personnellement : depuis plusieurs années le pape François a parlé d'une éventuelle démission, et tant que le pape Benoît XVI était vivant, je pense qu'il ne s'autorisait pas à présenter sa démission. Mais il est bien possible que ça ouvre la voie, c'est mon interprétation personnelle", conclut Mgr Guy de Kerimel.