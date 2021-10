Mort de Bernard Tapie : "On a passé de grands moments ensemble", réagit le cycliste breton Bernard Hinault

"On a passé de grands moments ensemble", réagit ce dimanche Bernard Hinault, après la mort de Bernard Tapie. Le coureur cycliste breton a remporté un Tour de France et un Tour d'Italie lorsque l'homme d'affaires était aux commandes de l'équipe La Vie Claire, dans les années 80.

Bernard Tapie est mort ce dimanche à 78 ans. L'homme d'affaires avait fondé, en 1983 l'équipe La Vie Claire, du nom de l'une des sociétés dont il était le propriétaire. C'est sous ces couleurs que Bernard Hinault, le coureur cycliste cinq fois sacré sur le Tour de France a remporté sa dernière grande boucle, tout comme un Tour d'Italie.

"Ca a toujours été son leitmotiv, il avait toujours envie de gagner", réagit le Costarmoricain au micro de franceinfo. "C'est pour cela que l'on s'est retrouvé ensemble avec l'équipe La Vie Claire. C'était un personnage qui avait envie de se battre tout le temps, qui aimait le sport beaucoup plus que tout autre chose, on a passé de grands moments ensemble. On ne passe pas quatre années ensemble sans avoir des atomes crochus. Quand vous aviez un défi comme le Tour d'Italie, où il disait "je viens", on avait envie de répondre "viens, viens tu vas voir ce que l'on va faire". Peut-être qu'il se voyait à travers nous, qu'il se voyait à notre place, on était ses représentants finalement."