Mort de Bernard Tapie : Alain Giresse salue "un personnage hors-normes"

L'homme d'affaires et ancien ministre Bernard Tapie est mort ce dimanche matin à l'âge de 78 ans. L'ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, Alain Giresse, dit ressentir "beaucoup de tristesse" et salue la mémoire d'un "personnage hors-normes qui a marqué le foot français".

Les hommages se multiplient se dimanche, après la mort de Bernard Tapie, à l'âge de 78 ans. L'homme d'affaires, ancien ministre et président de l'Olympique de Marseille, souffrait d'un cancer depuis 2017.

Alain Giresse a fait part de sa tristesse sur France Bleu Gironde. "C'était un personnage hors norme qui avait les capacités d'entrepreneur de relever des défis, de s'engager avec vraiment de la personnalité de dynamisme, capable, en l'occurrence sur le plan sportif, de diriger un club, que le manager de fixer des objectifs et le bonus sans que personne ne dévie de la ligne de conduite qu'il avait tracée et avec sa capacité de bien ressentir les hommes pour pouvoir obtenir le meilleur d'eux mêmes."

L'ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux a été recruté par Bernard Tapie à Marseille en 1986, alors qu'il était une légende à Bordeaux. "Il y a eu de grands présidents en France. A l'époque, il y en avait deux : lui à Marseille et Claude Bez à Bordeaux, dans deux clubs emblématiques de ces périodes là. Après bien sûr, il a su mettre en place tout un club pour arriver à obtenir la Ligue des champions. Ce que Marseille a réussi à faire, le seul club français qui a réussi à faire. Il s'y est engagé, puis il a obtenu ce qu'il souhaitait."

Les Girondins de Bordeaux rendent hommage à leur "plus bel adversaire"

Les Girondins de Bordeaux ont également salué la mémoire de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, qui a entretenu une féroce rivalité avec Claude Bez, président des Marine et Blanc de 1978 à 1991. Sur son compte Twitter, le club rend hommage à son "plus bel adversaire".

Une rivalité dont l'image la plus emblématique est certainement l'arrivée de Claude Bez au stade Vélodrome avec sa Cadillac immatriculée en Gironde, en avril 1990.

Gérard Lopez, l'actuel propriétaire des Girondins de Bordeaux rend lui hommage à "l’homme courageux".

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se sont dits "touchés" par le décès de Bernard Tapie, "dont l'ambition, l'énergie et l'enthousiasme furent une source d'inspiration pour des générations de Français". "Cet homme qui avait une combativité à déplacer les montagnes et à décrocher la lune ne déposait jamais les armes, et livra bataille contre le cancer jusqu'à ses derniers instants", selon l'Elysée. Bernard Tapie sera inhumé à Marseille, "sa ville de coeur" selon sa famille.

