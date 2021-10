Mort de Bernard Tapie : "Ce parisien de naissance a fait de Marseille sa ville de cœur" (Jean-Claude Gaudin)

Bernard Tapie et Jean-Claude Ceremonie lors des obsèques d' Edmonde Charles-Roux en la cathédrale de la Major

Les deux hommes se sont longtemps fréquentés : Bernard Tapie et Jean-Claude Gaudin. Au delà des clivages politiques qu'ils pouvaient avoir, Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire de Marseille évoque un grand homme à propos de l'ancien président de l'Olympique de Marseille mort ce dimanche matin à l'âge de 78 ans. D'abord pour tout ce que Bernard Tapie a accompli avec l'OM, et la coupe d'Europe remportée en 1993 ( l'OM le premier - et toujours seul - club français à remporter la prestigieuse Coupe d'Europe des clubs champions).

Ce parisien de naissance avait fait de Marseille sa ville de coeur. Il avait rendu à nos concitoyens avec la victoire de l'OM en Ligue des Champions la fierté d'être marseillais à un moment qui était particulièrement difficile - Jean-Claude Gaudin

Un homme "riche de multiples talents"

Bernard Tapie, l'homme aux mille vies : le sport, la politique, la chanson, le cinéma, le théâtre les affaires, les médias. Certains diront qu'il a tout fait ou presque, "c'était un homme de passion à l'image de notre ville avec le temps qui efface la trace des affrontements je garde le souvenir d'un homme riche de multiples talents."

Jean-Claude Gaudin ne manque pas de souligner également le combat mené ces dernières années par Bernard Tapie contre la maladie.