Mort de Bernard Tapie : "Il avait un charisme extraordinaire" réagit l'ex-Sochalien, Bernard Genghini

Bernard Tapie est mort ce dimanche à l'âge de 78 ans. L'homme d'affaires s'est d'abord, et surtout, fait connaître lors de sa présidence de l'Olympique de Marseille dans les années 80/90, offrant le premier titre européen d'un club français en Ligue des Champions en 1993. Plusieurs joueurs du FC Sochaux-Montbéliard ont évolué sous les couleurs olympiennes à l'époque de Bernard Tapie. Il y a notamment Bernard Genghini, ancienne gloire sochalienne, et passé à l'OM de 1986 à 1988, et plus tard, Jean-Christophe Thomas, plus de 300 matches en jaune et bleu, mais vainqueur de la Ligue des Champions sous le maillot marseillais contre le Milan AC. Tous deux gardent l'image d'un homme "charismatique".

"Il poussait un énorme coup de gueule les soirs de défaite" - Bernard Genghini

Pour Bernard Genghini, Bernard Tapie, c'est le souvenir "d'un homme qui a très vite compris le fonctionnement, les rouages du football, il voulait toujours gagner" Avec des excès que l'ancien milieu de terrain international ne peut oublier "les soirs de défaite, il arrivait dans le vestiaire, il poussait un énorme coup de gueule. Parfois, il nous gardait une demi-heure en faisant le point avec les entraîneurs pour savoir pourquoi on avait perdu le match. Il descendait même à la mi-temps pour dire au coach "celui-là, il n'est pas bon, faut que tu me le changes". Il avait un réel ascendant sur les entraîneurs pour qui ce n'était pas facile de travailler avec lui" reconnaît l'ex-directeur sportif du FCSM.

Bernard Genghini se rappelle comment Bernard Tapie l'a convaincu de signer à l'OM plutôt qu'à Bordeaux © Maxppp - Lionel Vadam / Est Républicain

"Il m'a dit, tu vois, tu es déjà adopté par le public marseillais, tu n'as pas le choix" - Bernard Genghini

Bernard Genghini se rappelle aussi, et surtout, que c'est Bernard Tapie qui l'a convaincu de signer à l'OM plutôt qu'à Bordeaux "J'étais au Servette de Genève en octobre 86, l'OM et Bordeaux me veulent, mais un dimanche, il a senti que j'allais plutôt partir pour les Girondins. Il m'appelle et me dit "Je prend un avion pour Genève et on se retrouve ce soir à l'hôtel. Et trois jours plus tard, il m'emmène au Vélodrome pour assister à un match de Marseille. Et puis, quand on est sorti du tunnel tous les deux, il avait préparé tout le public qui en me voyant sortir sur le terrain a scandé mon nom "Genghini à l'OM!". Et Tapie m'a dit "Tu vois, tu es déjà adopté par le public marseillais, tu n'as pas le choix (rires). Ca, c'était Tapie, sa façon de faire" en plaisante aujourd'hui "Tchouki".

"Il a désinhibé le football français" - Jean-Christophe Thomas

Pour Jean-Christophe Thomas, formé et révélé à Sochaux dans les années 80 avec notamment cette génération dorée "Paille-Sauzée-Sylvestre", son passage à l'OM de 92 à 94 restera marqué par cette première, et toujours unique, victoire d'un club français en Ligue des Champions en 93 contre le Milan AC, finale à laquelle l'ex-milieu sochalien a pris part en entrant en jeu. Aujourd'hui reconverti dans le commerce du vin et propriétaire de gîtes en Bourgogne, Jean-Christophe Thomas se souvient d'un homme passionné "Je garde l'image d'un homme bon, passionné, qui impressionnait de par sa prestance, et sa forte personnalité. Il avait l'art d'emmener tout le monde avec lui, il était omnipotent dans la mesure où tout ce qu'il touchait à l'époque avait un relatif succès. Il était, malgré tout, très facile d'accès. Et puis, il a désinhibé le football français en apportant une vision nouvelle, pour arriver à des résultats européens, et je crois que c'était un point de départ d'une période du football que l'on vit encore actuellement."