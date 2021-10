Mort de Bernard Tapie : le sport français célèbre une légende

L'homme d'affaires, ancien ministre, et ancien président de l'Olympique de Marseille Bernard Tapie est mort ce dimanche matin à l'âge de 78 ans. Le monde du sport lui rend hommage.

"Un pan entier du football français qui s'éteint". Sportifs et clubs de football multiplient les hommages ce dimanche à l'annonce du décès de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie, à l'âge de 78 ans.

"A jamais dans la légende du club" pour l'OM

Dans le monde du sport, le premier à rendre hommage à Bernard Tapie a été l'Olympique de Marseille, le club qu'il a repris en 1986 et propulsé au rang de club phare de l'Hexagone grâce, notamment, à d'ambitieuses campagnes de recrutement. Sept ans plus tard, l'OM compte quatre titres de champion de France, une Coupe de France et, surtout, la première Coupe d'Europe des clubs champions jamais remportée par un club français, en 1993 face à l'AC Milan.

L'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille Rolland Courbis salue le "niveau intellectuel exceptionnel" de Bernard Tapie sur Twitter. Il "était en avance sur beaucoup de choses, il aurait pu être ministre de la communication. J'ai eu la chance de recevoir des coups de fil durant la nuit évidemment, pour avoir mon avis concernant le football."

L'émotion est très forte dans le monde du sport, marqué par la personnalité de Tapie. Le Paris Saint-Germain, l'éternel rival, présente sur twitter ses condolénces à la famille de Bernard Tapie et au club Marseillais :

Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais regrette "un pan entier du football français qui s'éteint". "Ta passion était un phare. Tu as montré la voie à bon nombre d’entre nous et sans toi, rien ne serait comme aujourd’hui, y compris pour l’Olympique Lyonnais", poursuit le président de l'OL sur Twitter.

Il n'était pas né lorsque Bernard Tapie a quitté l'Olympique de Marseille. La star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé célèbre un "grand monsieur" :

Alain Giresse a fait part de sa tristesse sur France Bleu Gironde. "C'était un personnage hors norme qui avait les capacités d'entrepreneur de relever des défis, de s'engager avec vraiment de la personnalité de dynamisme, capable, en l'occurrence sur le plan sportif, de diriger un club, que le manager de fixer des objectifs et le bonus sans que personne ne dévie de la ligne de conduite qu'il avait tracée et avec sa capacité de bien ressentir les hommes pour pouvoir obtenir le meilleur d'eux mêmes."

C'était un personnage qui avait envie de se battre tout le temps - Le cycliste Bernard Hinault

Le coureur cycliste Bernard Hinault avait remporté sa dernière grande boucle et un Tour d'Italie sous les couleurs de La Vie Claire, l'équipe cycliste fondée par Bernard Tapie en 1983. Au micro de franceinfo, Bernard Hinault a lui rendu hommage : "Ça a toujours été son leitmotiv, il avait toujours envie de gagner. C'est pour cela que l'on s'est retrouvé ensemble avec l'équipe La Vie Claire. C'était un personnage qui avait envie de se battre tout le temps, qui aimait le sport beaucoup plus que tout autre chose, on a passé de grands moments ensemble", a-t-il dit.

Bernard Casoni, actuel entraîneur de l'Ittihad Tanger (Maroc) qui a été défenseur central de l'OM pendant six ans (1990-1996) dont plus de quatre avec Bernard Tapie comme président, retient dans le journal l'Équipe l'extraordinaire charisme du personnage, en particulier dans sa façon de faire passer des messages forts et transcendants.

La presse sportive lui rend hommage

Bernard Tapie, a marqué les sportifs mais aussi les journalistes qui suivent le football, les grands médias sportifs couvrent ce matin l'événement avec émotion, à l'image du magazine spécialisé So Foot avec ce tweet sobre "1943-2021. Repose en paix, Bernard Tapie".

L'ancien joueur et journaliste sportif spécialiste du football sur Canal+ Laurent Paganelli exprime sont émotion ce midi :