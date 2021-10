Mort de Bernard Tapie : les réactions en Auvergne

Il restera à jamais le premier à avoir ramené la Ligue des Champions de football en France. C'était le 26 mai 1993 : l'OM battait le grand Milan AC (1-0) et s'adjugeait la prestigieuse Coupe aux grandes oreilles. Le président marseillais était alors Bernard Tapie, et quelle que fut l'ampleur de ses déboires judiciaires (y compris l'affaire de corruption VA-OM qui éclatera quelques jours après la victoire), il a toujours été respecté, voire canonisé, dans le milieu footballistique, pour cet accomplissement, autant, voire plus que pour ses succès en cyclisme (La Vie Claire, avec Bernard Hinault et Greg LeMond) et ses coups d'éclats politiques, médiatiques, et financiers.

Le sportif

C'est donc assez naturellement que des sportifs, y compris du Clermont Foot, sont parmi les premiers à rendre hommage à Bernard Tapie, tout juste disparu : Mohamed Bayo, Jim Allevinah, ou encore Akim Zedadka, né à Pertuis dans le Vaucluse, et qui n'a jamais fait de mystère concernant son amour pour l'OM

Bernard Tapie, qui avait repris l'OM en 1986, avait recruté, deux ans plus tard, Pascal Gastien. L'actuel entraîneur du Clermont Foot, pas habitué des projecteurs mais milieu de devoir reconnu, avait séduit le président olympien, qui l'avait recruté malgré une fracture de la jambe. Pascal Gastien ne restera qu'une seule saison (1988-89, 18 matchs, 0 buts), mais repartira avec un doublé championnat/Coupe de Fance, et un amour de l'OM qui l'oppose à son fils Johan, né quelques mois avant sa signature en Provence et qui deviendra lui supporter du... PSG !

Le Clermont Foot a lui-même rendu hommage à Bernard Tapie sur Twitter

Le politique

Politique, Bernard Tapie, fort en gueule, l'était assurément. Député, député européen, conseiller général des Bouches-du-Rhône, et surtout ministre de la Ville de François Mitterrand, l'homme d'affaires serait peut-être allé plus loin sans sa condamnation à deux ans de prison (dont huit ferme) et trois ans d'inéligibilité dans le cadre de l'affaire VA-OM. Son passage en politique laissera en tout cas une forte impression, et Flavien Neuvy, le maire UDI de Cébazat (Puy-de-Dôme), s'en souvient.

Bernard Tapie avait crée deux écoles en Auvergne, l'une à Ambert (Puy-de-Dôme), l'autre à Vichy (Allier), destinées à la réinsertion des jeunes chômeurs.