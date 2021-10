Mort de Bernard Tapie : sportifs, politiques, artistes saluent "un combattant"

Tous saluent un personnalité exceptionnelle. De l'OM à Jean Castex, les hommages se multiplient à l'annonce du décès de Bernard Tapie, ce dimanche matin à l'âge de 78 ans.

En premier lieu l'Olympique de Marseille, le club qu'il a repris en 1986 et proposulsé au rang de club phare de l'Hexagone grâce, notamment, à d'ambitieuses campagnes de recrutement. Sept ans plus tard, l'OM compte quatre titres de champion de France, une Coupe de France et, surtout, la première Coupe d'Europe des clubs champions jamais remportée par un club français, en 1993 face à l'AC Milan.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



L'émotion est très forte dans le monde du sport, marqué par la personnalité de Tapie. Le Paris-Saint Germain, l'éternel rival, présente sur twitter ses condolénces à la famille de Bernard Tapie et au club Marseillais :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Jean Castex salue un combattant

Le Premier ministre Jean Castex s'est "incliné" dimanche à la mémoire de Bernard Tapie, saluant un "combattant" et un "homme très engagé", en marge de la rentrée du parti LREM à Avignon. "La première image qui me vient c'est celle du combattant, pour ses idées, ses convictions. Il a toujours été très engagé contre l'extrême droite, mais surtout pour des causes, son club, sa ville, l'entreprise aussi. Bref un homme très engagé qui a tout donné et je crois qu'on l'a vu aussi contre la maladie. Il a lutté pied à pied, comme le combattant qu'il a toujours été. Je m'incline à la mémoire de Bernard Tapie", a déclaré le chef du gouvernement à la presse.

Ce dimanche matin, de nombreux politiques saluent la personnalité et l'"engagement" de Bernard Tapie. Le président de la région PACA Renaud Muselier décrit "un homme rusé comme un renard et fort comme un lion". Le maire de Marseille, Benoît Payan, lui rend hommage sur twitter avec une photo en noir et blanc et ce message "Bernard Tapie, à amais Marseillais".