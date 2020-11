Mort de Christophe Dominici : pour sa famille, la thèse du suicide n'est "pas avérée"

Après le décès de l'ex-international Christophe Dominici, sa famille a publié ce vendredi un communiqué. Elle indique que la thèse du suicide "n'est pas avérée, et ne peut, en l'état, être accréditée". L'ancien joueur du XV de France a été retrouvé mort mardi dernier dans le parc de Saint-Cloud.

La famille de Christophe Dominici prend la parole ce vendredi soir dans un communiqué. Trois jours après le décès brutal de l'ancien international de rugby, elle écarte la thèse du suicide. "Hâtivement, certaines affirmations aux termes desquelles Christophe aurait mis sciemment fin à ses jours ont été relayées dans les médias", peut-on lire, mais "cette thèse - particulièrement aisée - n’est pas avérée, et ne peut, en l’état, être accréditée".

"Respecter sa mémoire"

"La famille prie donc ceux qui seraient amenés à commenter les circonstances de son décès de bien vouloir respecter sa mémoire et notre espérance", écrivent les proches du rugbyman dans le communiqué. Christophe Dominici, 48 ans, est mort mardi, son corps a été retrouvé dans le parc de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).

Une source indiquait que l'ancien joueur du Stade français était monté sur le toit d'un bâtiment désaffecté avant de sauter. Selon le parquet de Nanterre, qui a ouvert une enquête pour "recherche des causes de la mort", un témoin aurait vu Christophe Dominici faire une chute de 10 mètres.

"Il incarnait le courage et l'abnégation"

"Pour vous, c’était une idole. Grâce à sa force, sa fougue, son humilité et son charisme. Pour d’autres, il était un ami exceptionnel, disponible, affable et pétillant. Les salariés de son entreprise garderont l’image d’un homme juste et généreux", écrivent les proches dans le communiqué.

"Pour nous, sa famille, il incarnait notamment le courage et l’abnégation. Rien ne l’arrêtait. Il se sacrifiait comme il le faisait jadis pour les membres de son équipe, peut-on lire. Pour tous, il se distinguait par sa grande sensibilité qui le rendait si attachant".

Il nous manque déjà infiniment, notre tristesse est infinie. - Communiqué de la famille de Christophe Dominici