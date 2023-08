Mort de Geneviève de Fontenay : "c'est une page qui se tourne" pour Christiane Lillio

Elles ont passé une grande partie de leurs vies ensemble. C'est avec beaucoup d'émotion que la stéphanoise Christiane Lillio, Miss France 1968, a appris, ce mercredi, le décès de Geneviève de Fontenay à l'âge de 90 ans.

"C'est très dur parce que c'est une page qui se tourne, confie Christiane Lillio. Et elle ne peut pas se tourner cette page parce que c'est toute une vie. C'est elle qui a fait mon élection à Saint-Étienne, j'avais seize ans et demi. En 1967, je suis devenue Miss France 1968 et à partir de ce moment là, on ne s'est jamais, jamais séparées. Jamais. On a toujours eu un lien d'amitié, d'affection, de fidélité, de travail, de complicité, de rires et de pleurs".

"Quand j'ai appris la nouvelle, mais c'est pas possible, je pensais à la elle. La, on est au mois d'août, elle va avoir 91 ans. Et quand je lui souhaitais son anniversaire, elle me disait : non, souhaitez-moi la Sainte-Geneviève mais ne me souhaitez pas mon anniversaire. Elle voulait pas qu'on lui souhaite son anniversaire" ajoute-t-elle.

Quand Geneviève de Fontenay claque la porte du comité Miss France suite à des désaccords avec Endemol, Christiane Lillio n'hésite pas à la suivre jusqu'à prendre la présidence nationale du du comité Miss Prestige National devenu Miss Excellence France.

"Quand elle est partie en 2010, je suis partie avec elle. Je n'ai aucun regret, c'est un choix d'affection et de respect, de sincérité et que je préférerais faire de l'associatif pour elle que pour une société de production. C'est un choix d'amour. Quand elle est partie, j'ai accompagné l'amie que j'aimais. De toute façon, on était tellement proches. C'est toute une vie. C'est sept vies en une avec elle".

En 2018, la finale nationale du concours de Miss Prestige national avait eu lieu à la Comédie de Saint-Étienne.