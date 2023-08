Mort de Geneviève de Fontenay : "c'était une maman", réagit l'ex-Miss France Élodie Gossuin, native de Reims

"C'était un peu une maman, une mamie". L'émotion d'Élodie Gossuin est palpable, en ce jour où nous apprenons le décès de Geneviève de Fontenay. La dame au chapeau noir et blanc, figure incontournable des concours de beauté en France , est décédé dans la nuit du lundi au mardi 1er août.

ⓘ Publicité

L'ex-Miss France, née à Reims, se remémore ses nombreuses escapades champardennaises aux côtés de Geneviève de Fontenay. "On a traversé la région maintes et maintes fois... Je me souviens du salon du mariage à Reims, et toutes les élections, que ce soit Miss Marne, Miss Ardennes... Beaucoup de souvenirs ici, parce que ça me permettait d'associer ma tournée avec elle et ma famille qui habite en Champagne-Ardenne."

De ces "tournées", la native de Reims se rappelle avoir "adoré trinquer et boire une petite coupette" avec la "Miss des Miss", les nombreuses élections à Sedan, et ces "moments magiques" en coulisses : "elle repassait nos affaires, elle prenait soin de nous, et nous a transmis de toujours rêver, en gardant la valeur du travail et du courage."

loading

"On aura forcément une pensée pour elle"

"C'était une grande dame", lance Perrine Destenay, en charge de l'organisation des élections de Miss Champagne-Ardenne. "Dès qu'elle se déplaçait, il y avait beaucoup de respect et les gens étaient impressionnés de la rencontrer."

Les élections à venir en Champagne-Ardenne seront forcément dédiées à Geneviève de Fontenay, assure Maxime Schneider, délégué régional de Miss Champagne-Ardenne. "On terminera bientôt avec Miss Ardennes le 1er septembre et ensuite on va se concentrer sur l'élection régionale qui aura lieu le 6 octobre au cabaret Le K, à Tinqueux. On lui fera un petit clin d'œil, peut être sur un passage avec les candidates, ou alors à travers des petits reportages avec des souvenirs. On aura forcément une pensée forcément pour elle. Parce que Geneviève de Fontenay, le public, l'adorait."