Mort de George Floyd aux États-Unis : les sportifs de la Loire réagissent

La colère gronde toujours aux Etats-Unis après la mort de George Floyd lors d'une interpellation à Minneapolis. Les manifestations s'enchaînent dans les grandes villes du pays, émaillées par des émeutes. L'onde de choc a fait réagir plusieurs stars du sport comme l'ancien basketteur Michael Jordan ou le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton. Plusieurs personnalités du sport français ont également réagi, dont le tennisman Jo-Wilfried Tsonga.

Plusieurs sportifs de la Loire rejoignent ce mouvement sur les réseaux sociaux. Elodie Clouvel, vice-championne olympique de pentathlon moderne à Rio a partagé un texte en anglais attribué à Nelson Mandela avec le hashtag #JusticeForGeorgeFloyd et ce commentaire : "Tous différents mais nous sommes un."

Personne n'est né en détestant une autre personne à cause de sa couleur de peau, de ses origines, de sa religion. Les gens doivent apprendre à détester, et s'ils sont capables d'apprendre à détester, on peut leur apprendre à aimer puisque l'amour est plus naturel dans le cœur humain que la haine. - Nelson Mandela