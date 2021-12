Mort de Grichka Bogdanoff : "Ils arrivaient en hélicoptère", se souvient le maire de Monfort dans le Gers

Des arrivées "en hélicoptère": voilà le souvenir que garde Régis Lagardère, l'actuel maire de Monfort dans le Gers, des frères Bogdanoff. L'un d'entre eux, Grichka, est mort ce mardi 28 décembre à l'âge de 72 ans dans un hôpital parisien. Mais les jumeaux sont nés et ont grandi dans le Gers, à Saint-Lary. Leur famille possède également le château d'Esclignac, sur la commune de Monfort cette fois, un des plus anciens châteaux du Gers.

Leur demi-frère y vit toujours

Dans ce château vit encore le demi-frère des Bogdanoff selon le maire de la commune. Mais Igor et Grichka ne s'y rendaient plus depuis plusieurs années. A l'époque, en plus de leurs arrivées remarquées par le voisinage, leur notoriété attirait un peu de monde sur Monfort. "On les voyait de temps en temps à Monfort", raconte Régis Lagardère, le maire, "mais ça fait longtemps qu'on ne les voyait plus". Surtout que le château d'Esclignac n'est plus en très bon état, "la toiture va s'effondrer, il a un peu été abandonné", regrette-t-il.