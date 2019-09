Mort de Jacques Chirac : les produits dérivés à son effigie ont la cote

Depuis l'annonce de la mort de l'ancien président de la République, jeudi, certains font des affaires : leboncoin.fr, les vendeurs de t-shirts humoristiques et les bières Corona.

"Les ventes de ces produits-là particulièrement se sont un peu emballées", reconnait Antoine Delomez, gérant de la société Atelier Amelot, qui produit des T-shirt Chirac avec sa marque parisienne "F.A.U.X". En blanc, en gris, en noir, il propose plusieurs modèles sur son site internet. "Chichi la famille" montrant Jacques et Bernadette est un des best-sellers. Et encore plus depuis jeudi midi.

_"Il y a un petit rebond de vente c’est vrai_, c’est surtout sur le site internet", continue le jeune patron. "On a aussi quelques coups de fil de clients qui nous demandent 'est-ce que vous avez encore ce produit-là ?' donc on en ressort quelques-uns mais on n’a pas prévu d’en faire une célébration lugubre." Il ne lance donc pas de nouvelle fabrication pour l'événement.

Les t-shirts Chirac se vendent encore mieux depuis l'annonce de la mort du président. - Capture d'écran F.A.U.X

Dans le même esprit, en Corrèze, les t-shirts de Pierre Blanc, créateur de la marque "ici c'est la Corrèze", se vendent par dizaines. "C'est la folie", raconte-t-il à France Bleu dans sa boutique de Brive. Il croule sous les appels, les commandes sur internet et les clients en rayons.

Dans cette boutique de Brive, les touristes viennent acheter un souvenir de Jacques Chirac. © Radio France - Nicolas Blanzat

Près de 200 annonces sur leboncoin.fr depuis jeudi midi

Pas de t-shirts mais des porte-clés (14€), des bouteilles de champagne (de 1995 à 180€), des post-it à l'effigie du président et de nombreux magazines d'époque avec Jacques Chirac à la Une sont par ailleurs apparus sur le site de petites annonces en ligne leboncoin.fr, depuis jeudi. Cinq pages de petites annonces en 24h...

Toutes sortes de produits dérivés à l'effigie de Jacques Chirac sont en vente sur le site de petites annonces. -

Une Corona à l'apéro en hommage à Jacques Chirac

Difficile de saisir l'impact réel de la mort de Jacques Chirac sur les ventes mais nombreux sont les Français à avoir choisi la Corona, la bière préférée du président, pour trinquer à l'apéro jeudi soir. Dans certains bars, les serveurs reconnaissaient en servir bien plus que d'habitude.

Hasard ou opportunisme ? Dans une grande enseigne parisienne, France Bleu a pu constater qu'un rayon entier avait été installé à l'entrée du magasin jeudi soir.