Mort de Jacques Chirac : un hommage à Arcachon

Des hommages populaires à Jacques Chirac étaient organisés un peu partout en France cet après-midi à 15h00. À Arcachon, environ 300 personnes se sont réunies place Thiers, devant une photo de l'ancien président. Le maire de la cité balnéaire, Yves Foulon, a prononcé un bref discours.

Il incarnait l'énergie et la grandeur de la France. Il a consacré sa vie entière à rassembler et à lutter contre la haine. - Yves Foulon, maire d'Arcachon et président du parti LR en Gironde