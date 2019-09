Mort de Jacques Chirac : une messe célébrée à la cathédrale de Toulon

Au moment où un hommage solennel était rendu ce lundi à Jacques Chirac en l'église Saint-Sulpice de Paris, une messe était célébrée à Toulon. Une cinquantaine de personnes et plusieurs élus varois, dont Hubert Falco, ont assisté à cet hommage "simple et chaleureux" à la cathédrale.

Au moment où un hommage solennel était rendu à Jacques Chirac en l'église Saint-Sulpice à Paris, une messe était également célébrée ce lundi midi en la cathédrale Notre-Dame-de-la-Seds de Toulon en mémoire du président Jacques Chirac, décédé le 26 septembre à l'âge de 86 ans. Hubert Falco, maire LR de Toulon et ancien ministre de Jacques Chirac, Geneviève Lévy, députée LR du Var et Marc Giraud, président LR du Conseil départemental, ont assisté à cette messe célébrée par le vicaire général du diocèse, le père Frédéric Forel. Une cinquantaine de personnes avait également pris place dans la cathédrale.

Un portrait de Jacques Chirac au pied de l'autel

Au cours de cette cérémonie qui a duré une heure, le père Frédéric Forel a rendu hommage à "Notre Chirac (...) qui avait marqué, comme maire de Paris, puis Premier ministre et plus encore lors de son second mandat de président des Français, sa sensibilité aux plus souffrants, aux plus faibles... J'ai le souvenir que certaines de ses décisions, sur le plan sociétal, ne manquaient pas d'humanisme !" Le Père Forel fait ensuite sourire l'assistance quand il cite Jacques Chirac parlant de son épouse Bernadette : "Ma femme est une catholique pratiquante. J'espère qu'elle participe au salut de mon âme qui en a bien besoin !"

L'émotion des Toulonnais et d'Hubert Falco

Parmi les personnes rassemblées, il y a Marie-Josée. Cette habitante de Cuers a tenu à assister à cette messe pour "rendre hommage à ce grand homme. Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour la France, pour les Français. Il nous a tant donné, je peux prendre un peu de mon temps pour lui."

Hubert Falco, lui, est resté de longues minutes debout, immobile, devant le portrait de Jacques Chirac placé au pied de l'autel. À la fin de la cérémonie, le maire de Toulon s'avance même pour caresser le portrait du président. "Il a fait de moi un ministre et je l'aimais", dit Hubert Falco, extrêmement ému à l'issue de la cérémonie.