Mort de Jean-Pierre Pernaut : "C'était quelqu'un de la famille", témoignent des Mayennais

Le journaliste Jean-Pierre Pernaut est décédé ce mercredi 2 mars 2022 à l'âge de 71 ans. En Mayenne, il laisse l'image de quelqu'un de populaire et de proche des gens.

Le journaliste Jean-Pierre Pernaut est décédé ce mercredi 2 mars 2022 des suites d'un cancer au poumon. Il avait 71 ans. Le journaliste star, présentateur du journal télévisé de 13h sur TF1 pendant plus de trente ans, a laissé une empreinte chez plusieurs générations.

En Mayenne, il ne laisse pas insensible. Laurent, rencontré à Laval avoue être "attristé". "J'aimais bien sa façon de présenter, c'était un bon bonhomme, proche de nous, j'aimais beaucoup ses journaux et ses informations, son ton..."

Même propos chez Nathalie qui garde en tête l'image de quelqu'un "de droit, de sympathique, qui avait une manière différente de faire de l'information." "Il mettait en lumière nos régions, c'était agréable", ajoute Lucien.

A Lévaré, le boulanger Christophe Joly lui doit peut-être sa nouvelle carrière, grâce à l'émission SOS Villages : "Cela fait quelque chose, il était près de ces régions, du terroir français, donc cela fait un petit pincement au cœur. Pour moi, cette émission, c'était l'opportunité de s'installer à moindre cout, les banques m'avaient fermé les portes au nez, maintenant la boulangerie fonctionne bien, c'est grâce à SOS Villages !"

Au Salon de l'agriculture, dans ce monde rural chéri par le journal, l'émotion domine aussi parmi ces agriculteurs : "Il aimait les campagnes, mettre en avant nos produits locaux, donc on est sensibles à ça. C'était une personnalité du monde agricole et de nos régions ! On avait un peu l'impression qu'il faisait partie de la famille" saluent ceux que nous avons interrogé dans les allées du Salon.