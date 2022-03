Mort de Jean-Pierre Pernaut : les journalistes de TF1 à Limoges lui rendent hommage

"C'est un choc quand même, souffle Emmanuel Sarre. C'est un choc parce qu'on ne s'attend pas à le voir partir... Il a toujours été là, c'est une stature." Quelques heures après l'annonce du décès du journaliste star du 13h de TF1, qu'il a présenté pendant 33 ans, ses anciens collègues du bureau de Limoges sont très émus.

Emmanuel Sarre est journaliste reporter d'images pour la chaîne depuis plus de vingt ans, et Carlo Parédès, depuis une douzaine d'années. Toute leur carrière, ils l'ont faite aux côtés de Jean-Pierre Pernaut. D'ailleurs, sur la porte de leur bureau, ils ont affiché des photos et des coupures d'articles. Une Une de magazine, avec Jean-Pierre Pernaut, une photo d'un direct pendant un journal, ou encore celle où ils l'ont vu pour la dernière fois, en 2019 dans les locaux de la chaîne à Paris.

"Tout ça, on le lui doit"

"Il a inventé ce journal, il a créé un journal qui ne ressemblait à rien d'autre... Tout ça, on le lui doit", sourit Carlo. Car oui, c'est lui qui a décidé de placer les régions au coeur de son journal de la mi-journée, c'est même lui qui a décidé de créer ces bureaux en région. "C'est un pilier du journalisme, c'est sûr. Peut-être même une icône, ajoute Carlo. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais nous quand on va dans les petits patelins, dans les villages, dans les hameaux, les gens nous parlent de Pernaut, encore aujourd'hui, et ils sont super contents qu'on viennent raconter un peu de leur histoire. Les gens sont ravis qu'on vienne parler d'eux, et ça, c'est Jean-Pierre. Quelque part c'est lui qui a fait tout ça."

Jean-Pierre Pernaut n'était pas venu en Limousin, "il travaillait beaucoup", l'excusent ses anciens collègues. Le journaliste avait quitté l'antenne en 2020, et en novembre dernier, il avait annoncé être atteint d'un cancer du poumon, après avoir combattu un premier cancer de la prostate en 2018. Il est décédé quelques mois plus tard, à l'âge de 71 ans.

"C'était un vrai journaliste"

"C'était un plaisir de travailler avec lui", se souvient Carlo, avec beaucoup d'émotion. "Quand on faisait un bon reportage, qui lui avait plu, on le sentait à l'antenne. Quand on le faisait sourire à la fin d'un reportage, c'était gagné. Un coup sur deux, on recevait un petit sms derrière ou un coup de fil. Et c'était lui ! Il nous appelait pour nous remercier, il avait adoré. Il se laissait encore émouvoir par tout ça... C'était un vrai journaliste", témoigne Emmanuel. Ils se souviennent d'un journaliste travailleur, "qui n'arrivait pas une demi-heure avant l'antenne, et qui était un des seuls à ne pas avoir de prompteur". "Peut-être qu'il s'engueulait avec son équipe à Paris, mais nous, on était un peu ses enfants", conclue Emmanuel.