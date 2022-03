Mort de Jean-Pierre Pernaut : un hommage prévu samedi à Montbrison, "plus beau marché de France" en 2019

Le journaliste Jean-Pierre Pernaut est décédé ce mercredi 2 mars à l'âge de 71 ans. L'ex-présentateur star du 13 heures de TF1, qu'il avait présenté pendant 33 ans, a succombé à un cancer du poumon. A Montbrison, dans la Loire, la mairie compte lui rendre hommage puisque le marché de la ville avait été élu "plus beau marché de France" le 14 juin 2019.

"Les marchés, c'est quelque chose de formidable et on y reste très attaché"

A cette occasion, Jean-Pierre Pernaut avait présenté son JT de 13 heures en direct du marché juste devant l'hôtel de ville. "Pourquoi on parle de Montbrison ? Parce que c'est Montbrison qui a gagné ce concours 2019 du plus beau village de France !", avait lancé le présentateur à des millions de téléspectateurs.

"Je suis surtout surpris que tant de gens soient venus malgré la pluie", avait réagi Jean-Pierre Pernaut à notre micro. "Mais ils ont joué le jeu, les commerçants ont joué le jeu... La mairie, qui était dans le secret depuis quelques jours, avait accepté de faire venir tout le monde pour qu'on puisse faire un beau journal télévisé et montrer que les marchés, c'est quelque chose de formidable et qu'on y reste très attaché."

Un hommage prévu samedi sur le marché de Montbrison

"C'est une triste nouvelle", confie Christophe Bazile après avoir appris le décès du présentateur. "C'était un homme proche des gens, passionné par ce qu'il faisait et par les produits du terroir. Il a mis en avant notre Fourme et Montbrison lui doit beaucoup. Jean-Pierre Pernaut était citoyen d'honneur de la Ville", rappelle le maire. "On va donc inviter les gens à se rassembler sur le marché ce samedi pour lui rendre un dernier hommage, même si je ne sais pas encore sous quelle forme précise. On lui doit beaucoup, donc c'est un juste retour des choses. C'est humain, à l'image de ce qu'il était, quelqu'un proche des gens, et on a envie d'être proche de lui."

Selon le maire, le passage de Montbrison au JT de 13 heures avait généré plus de 8 millions de vues, télévision et réseaux sociaux confondus. "Il y a eu un avant et un après", enchaîne Christophe Bazile. "Une dynamique a été enclenchée et la publicité pour la Fourme de Montbrison avait été énorme."