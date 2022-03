Mort de Jean-Pierre Pernaut : une carrière de plus de trente ans dans le salon des Français

C'était l'une des personnalités les plus populaires de France, la voix des régions, le visage de l'information de proximité, qui nous tient tant à cœur chez France Bleu : Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur star du JT de 13H de TF1, est mort ce mercredi à 71 ans des suites de son cancer du poumon. Ses sourcils broussailleux, ses lunettes et sa voix grave étaient entrés dans les foyers de 5 millions de téléspectateurs pour sa grand-messe de la mi-journée.

Il a mis un point d'honneur à proposer un journal qui réponde aux préoccupations quotidiennes de nos concitoyens

Dans la foulée de l'annonce de sa mort, la chaîne TF1 a fait part de son "immense douleur", dans un communiqué. Jean-Pierre Pernaut "a incarné l'édition du journal de 13H de TF1 pendant plus de trente ans, une longévité inégalée, récompensée d'une fidélité sans faille du public, jusqu'à son dernier JT le vendredi 18 décembre 2020. En cela, il faisait partie de la famille de tous les Français", a souligné TF1.

"Il a mis un point d'honneur à proposer un journal qui réponde aux préoccupations quotidiennes de nos concitoyens et inventé l'information de proximité", a poursuivi la chaîne. Elle a rappelé qu'il avait eu "l'idée formidable de créer, lorsqu'il a pris les rênes du 13H en février 1988, un réseau de correspondants partout en région, qui a contribué à la réussite de cette édition".

Jean-Pierre Pernaut en 1988, dans son bureau à TF1. © AFP - Georges BENDRIHEM

À jamais l’homme du 13h00

Arrivé à la tête du JT après 13 ans à TF1, il impose son style, avec ses sujets et ses magazines, ceux de la France des traditions, des artisans, des cafés et du patrimoine. Quarante minutes de journal, du lundi au vendredi, sans prompteur. Dans son bureau au deuxième étage de la chaîne, décoré d'une photo de Johnny, d'une figurine de Titeuf et d'une carte de France, le Picard se félicitait d'avoir eu dès le départ "vingt ans d'avance sur les autres".

"Il y a 20 ans, j'étais le seul à parler des tempêtes. Pour les autres, c'était vulgaire. Aujourd'hui, quand il tombe deux centimètres de neige quelque part, c'est quatre sujets au 20H00 de France 2", avait dit Jean-Pierre Pernaut il y a quelques années lors d'une rencontre avec l'AFP. Chaque matin, plutôt que de scruter les chaînes d'info en continu, il dévorait les unes de la presse régionale pour "voir quel est l'air du temps".

"Pas un hameau de notre pays ne lui était inconnu. Pas une tradition de nos terroirs ne lui était étrangère. La France des territoires perd cette voix familière et ce visage rassurant qui parlait si bien d'elle et savait si bien lui parler", a salué le Premier ministre Jean Castex sur Twitter.

Pendant 33 ans, Jean-Pierre Pernaut s'est en effet imposé avec une formule axée sur la proximité, souvent critiquée mais toujours très populaire. Il se targuait d'avoir voulu faire "un journal moins parisien", "moins institutionnel" et "aller voir les gens chez eux".

Très ému, Jean-Pierre Pernaut avait conclu son ultime édition, en décembre 2020, en larmes à l'évocation de sa maman qui n'a jamais manqué un seul JT. "Il est temps pour moi de dire aurevoir (...) On a créé des liens très forts, j'y ai mis toute ma passion (...) Cela a été un honneur de traverser la petite et la grande histoire du monde grâce à votre fidélité". Le présentateur s'est dit "très fier" d'avoir fait entendre "la voix de ceux qu'on entend pas ailleurs, de montrer les richesses de nos régions. Merci aux journalistes, correspondants, aux techniciens, aux assistantes, à la famille du 13h."

Un hyperactif passionné parfois colérique

Ses collaborateurs décrivaient un présentateur inépuisable et charismatique, entré à TF1 le 6 janvier 1975, jour de la création de la chaîne issue de l'éclatement de l'ORTF. "Il ne s'arrête jamais. Il vit ses JT comme au premier jour, avec une soif, un engagement qui use parfois les gens autour", décrivait Catherine Nayl, qui fut directrice de l'information de TF1, pour expliquer sa longévité.

L'homme passait par "des éclats de rires et des grands éclats", ajoutait Catherine Nayl qui le côtoya pendant trente ans, allusion à ses mouvements d'humeur. Un correspondant en région confirme : si "JPP" est "proche de ses équipes", c'est aussi un "gros bosseur, très exigeant (...), colérique mais jamais méchant".

À l'école de journalisme de Lille, au début des années 1970, l'élève Pernaut ne sortait pas du lot, mais "il était déjà hyperactif, hyper-passionné, très impliqué dans le boulot. On passait des soirées à faire des journaux, des reportages", se rappelle son camarade de promo, Jean Colin.

Il avait succédé à un autre monument, Yves Mourousi, alors patron du 13H, en 1988. À l'époque, ce journal ne réunissait que 2,5 millions de téléspectateurs, derrière celui d'Antenne 2. Avec Jean-Pierre Pernaut aux manettes, il en rassembla le double chaque jour, avec une part d'audience dépassant régulièrement les 40% et un écart considérable sur la concurrence.

Lors de son départ (surprise du JT), le 18 décembre 2020, alors qu'il était au plus haut de ses audiences et de sa popularité. Ce dernier journal présenté par "JPP" avait rassemblé plus de 8,1 millions de téléspectateurs, son record d'audience depuis août 2007. Le septuagénaire était toutefois resté actif sur "JPP TV", une plateforme en ligne pour proposer des sujets régionaux créés par TF1, et présenter sur la chaîne d'info LCI (groupe TF1) une émission hebdomadaire baptisée "Jean-Pierre et vous". Il avait également créé en 2021 un magazine papier, baptisé "Au cœur des régions".

Côté vie personnelle, le natif d'Amiens, fan de sport auto, a épousé en 2007 l'ex-Miss France et animatrice télé Nathalie Marquay, et était père de quatre enfants, dont deux nés d'une précédente union. Il avait quatre enfants : Tom, Lou, Olivier et Julia.