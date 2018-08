L'annonce du décès de Joël Robuchon ce lundi à Genève, à l'âge de 73 ans, a entraîné de multiples réactions dans le monde de la gastronomie française. Le Manchois Alain Lecourtois salue " le plus grand chef français".

"C'est une très grande tristesse pour moi. Joël était un frère d'arme. J'ai fait ma dernière année de compagnonnage avec lui à Poitiers". Pour Alain Lecourtois, ancien directeur de l'école de cuisine Ferrandi à Paris, Joël Robuchon a su faire rayonner la cuisine et la pâtisserie française dans le monde entier. "C'était un humaniste, un très grand pédagogue. Il savait transmettre, ce que tous les cuisiniers ne savent pas faire".

Joël Robuchon était à la tête de 23 restaurants et avait totalisé jusqu'à 32 étoiles, en faisant le chef le plus étoilé au monde, couronné du titre de cuisinier du siècle en 1990. "Il était dans le monde entier, il se rendait dans tous ses établissements et a compté jusqu'à 1200 cuisiniers sous ses ordres", souligne Alain Lecourtois.