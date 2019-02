Mort de Karl Lagerfeld : une styliste de Granville l'avait croisé à Paris "avec son catogan et son éventail"

Manche, France

Figure incontournable de la mode, Karl Lagerfeld est mort à l'âge de 85 ans. Le couturier allemand était le directeur artistique de Chanel depuis 1983, il a collaboré avec d’autres grandes maisons de couture, comme Chloé ou Fendi, et avait créé sa propre marque en 1984. Aujourd'hui la mort de cette icône planétaire a une résonance toute particulière dans la manche surtout dans le sud du département où la haute-couture occupe une place très importante entre le musée Dior, et les entreprises de confection qui travaille entre autres pour Chanel sans oublier à Coutances la section mode du lycée des métiers "Thomas Pesquet".

"C'était un homme à la très forte personnalité, cultivé, multi-créateur"

Béatrice Szapiro est styliste de mode. Elle a installé un atelier de création à Granville il y a 2 ans. Formée à l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs à Paris, elle a travaillé pour différentes maisons de prêt-à-porter féminin. Elle se souvient avoir croisé un jour, plus jeune, Karl Lagerfeld. L'homme l'avait marqué.

"Il a redonné ses lettres de noblesse à Chanel"

Pour Béatrice Szapiro Karl Lagerfeld aura marqué la mode, son temps et la maison Chanel "c'était quelqu'un qui nous accompagnait depuis longtemps puisqu'il a commencé fin des années 50 et puis il était à la tête de la maison Chanel depuis 1983 ça a d'ailleurs très bien marché puisque la Maison était presque en faillite quand il l'a reprise. Il a redonné ses lettres de noblesse à Chanel. C'est vrai que c'est peut-être la marque la plus célèbre dans le monde et c'est grâce à lui aussi. Sa plus proche collaboratrice va lui succéder donc elle va certainement continuer à insuffler l'esprit de Lagerfeld."