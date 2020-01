Mort de Kobe Bryant, légende du basket américain : "J'ai le cœur brisé" réagit Tony Parker

On apprend ce dimanche 26 janvier 2020 la mort du basketteur américain mythique Kobe Bryant. Le Normand Tony Parker, "le cœur brisé par la nouvelle", salue "une vraie légende et un ami."

"J'ai le cœur brisé par cette nouvelle, tu étais une vraie légende et un ami. Repose en paix". C'est le message que Tony Parker a posté sur Twitter à l'annonce de la mort du basketteur américain, Kobe Bryant. On a appris ce dimanche 26 janvier 2020 la mort du basketteur mythique de 41 ans dans le crash d'un hélicoptère privé. "Mes pensées et mes prières à sa femme et à ses enfants" écrit aussi Tony Parker.

Rest in peace Kobe Bryant

Le Normand Tony Parker et Kobe Bryant s'étaient croisés à plusieurs reprises sur les parquets. Ils étaient apparus très complices en Chine en septembre dernier lors de la Coupe du monde FIBA. Tony Parker a mis un terme à sa carrière sportive en juin 2019. Il était arrivé en NBA en 2001 et s'est illustré avec les Spurs de San Antonio. Kobe Bryant, lui, avait pris sa retraite en 2016, mais il avait évolué pendant 20 ans au sein des Los Angeles Lakers. Surnommé le Black Mamba, il avait marqué la NBA comme peu d'autres champions avant lui.