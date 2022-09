Mort d'Elizabeth II : "c'était la reine de tout le monde" pour le président du CA Brive, Simon Gillham

Beaucoup de réactions depuis l'annonce du décès de la reine Elizabeth II ce jeudi soir. La souveraine est morte dans sa résidence écossaise de Balmoral. Sa santé s'était dégradée depuis un an. Elle est morte sereinement précise un communiqué de Buckingham Palace. La souveraine avait 96 ans et aura régné sur le Royaume-Uni pendant 70 ans et 7 mois, le règne le plus long dans l'histoire du pays.

Parmi les hommages, celui de Simon Gillham. Le président du CA Brive a été décoré par la reine en 2010. Il retient l'image d'une femme aux valeurs constantes et qui a démontré un calme dans toutes les tempêtes.

France Bleu Limousin : quel est votre sentiment après le décès de la reine Elizabeth ?

Simon Gillham : mon premier sentiment, c'est un sentiment de profonde tristesse, d'une femme qui a été reine d'Angleterre, pour moi personnellement, pendant toute ma vie, et qui a été vraiment constante. Elle était reine pendant quinze Premiers ministres, pour vous donner une idée. Elle a démontré vraiment un calme dans toutes les tempêtes et qui était très très très attachée à ses devoirs de reine au service de son pays.

On vous sent ému et touché ?

Oui, c'est de la tristesse et en même temps, c'est de la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour servir le peuple britannique, le Commonwealth. Et puis, c'était une ambassadrice pour la Grande-Bretagne. On a vu les paroles d'Emmanuel Macron et on a vu que ça dépasse la politique, ça dépasse les petites guéguerres. C'est une valeur constante.

Vous avez remercié la reine hier soir par un tweet, reprend l'ours Paddington. Un tweet avec un peu d'humour mais beaucoup de respect aussi.

Oui, oui, tout à fait. Mais vous savez que pour ses 70 ans, elle a tourné un film avec l'ours Paddington. C'est pour ça qu'on s'est permis de twitter cela. Elle a fait ce petit film avec Paddington, qui lui dit à la fin : "Merci Majesté, merci pour tout". Et je pense que Paddington, symbole même de la gentillesse, résume bien cette la reine, qui était la reine de tous les peuples, indépendamment de leur couleur, leur ethnie, leur origine. C'était la reine de tout le monde.

Le rugby est avant tout britannique, et il y a beaucoup de joueurs qui sont là, qui sont passés, qui passeront certainement par le CAB. Il y a une résonance pour vous aussi à ce niveau là ?

Oui, je suis très attaché à l'inclusion et la diversité. Je pense que la reine était la reine du Commonwealth qui a été l'inclusion, la diversité et a été très très attachée à cela. Et ça me parle. Moi, j'ai eu la chance d'être décoré en 2010 et ces valeurs qu'elle porte, j'aimerais qu'on les porte au CAB.