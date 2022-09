VIDÉO - Mort de la reine Elizabeth II : revivez son règne en 10 dates

Quelques mois après avoir célébré ses 70 ans de règne, la reine Elizabeth II, 96 ans, est morte ce 8 septembre à l'âge de 96 ans dans son château écossais de Balmoral, sa famille à ses côtés. Détentrice du record de longévité dans l'histoire de la monarchie britannique, la reine reste une personnalité très aimée au Royaume-Uni et dans le monde. France Bleu retrace en quelques dates l'incroyable (et long) règne d'Elizabeth II.

Le 2 juin 1953 : son couronnement

Elizabeth n'aurait jamais dû devenir reine. À la fin de l'année 1936, Edouard VIII, son oncle qui est alors roi du Royaume-Uni, abdique, s'attirant les foudres de la famille royale. Edouard VIII n'a pas de descendance. Seul son frère peut reprendre le flambeau. Le père d'Elizabeth devient roi.

Au fil des années, la santé du roi Georges VI, se dégrade. Il meurt dans son sommeil d'une thrombose coronaire le 6 février 1952. Elizabeth, mariée depuis le 20 novembre 1947 à Philip Mountbatten, apprend la mauvaise nouvelle depuis le Kenya où le couple est en visite. Elizabeth, surnommée "Lilibeth" par ses proches, est proclamée reine sous le nom d'Elizabeth II et s'installe au palais de Buckingham à Londres. Elle n'a que 25 ans.

La nouvelle reine n'est couronnée que 16 mois plus tard, le 2 juin 1953 en l'abbaye de Westminster. C'est un moment historique : l'évènement est retransmis en direct à la télévision dans cinq pays européens dont la France.

Le couronnement d’Elizabeth le 2 juin 1953 dans l’Abbaye de Westminster © AFP

21 octobre 1966 : la catastrophe d'Aberfan

Le 21 octobre 1966, l'écroulement d'un terril dans la petite commune minière d'Aberfan (Pays de Galles) provoque la mort de 144 personnes. La majorité des victimes sont des enfants. Si le Premier ministre britannique de l'époque se déplace quelques heures plus tard sur le lieu du drame, la reine Elizabeth met plus d'une semaine à se rendre au chevet des proches de victimes alors que les sinistrés l'attendaient. Beaucoup de Britanniques lui reprochent alors sa froideur. L'évènement vient ternir son image.

Elizabeth II et le prince Philip (à droite) en visite à Aberfan une semaine après le drame © AFP - UPPA / Photoshot

1992 : l'Annus horribilis

L'année 1992 est sans conteste l'année la plus compliquée du règne d'Elizabeth. Dans un discours de Noël, c'est la reine elle-même qui utilise l'expression "Annus horribilis", en français "année horrible", pour qualifier cette année marquée par de nombreux scandales au sein de la famille royale. Cette année-là, trois de ses enfants se séparent de leur conjoint dont Diana et Charles. En juin, une biographie de Diana Spencer, l'épouse du prince Charles, parait et révèle l'infidélité de ce dernier. Cet épisode entraîne la séparation du couple. Diana et Charles divorcent quatre ans plus tard.

Enfin, le château de Windsor, une des résidences de la famille royale britannique utilisée parfois pour des visites d'État, est victime d'un important incendie au mois de novembre. Le feu, d'origine accidentelle, détruit une centaine de pièces dont les salons d'apparat et de réception. La famille royale réaménage à la fin de l'année 1997.

31 août 1997 : la mort de Lady Di

Le 31 août 1997, la princesse de Galles Diana meurt dans un accident de voiture à Paris, sous le pont de l'Alma. Le Royaume-Uni se réveille en deuil. Des centaines de Londoniens, en pleurs, déposent des fleurs devant les palais de Buckingham et de Kensington, résidence de la princesse.

Les Britanniques réclament un hommage à la hauteur de leur "reine de cœur" même si Diana ne possède plus son titre d'altesse royale. La famille royale reste longtemps silencieuse, toujours retranchée au château de Balmoral. Elizabeth II se recueille finalement, avant de s'incliner publiquement devant son cercueil. Son manque d'empathie, et son décalage avec l'émotion populaire, lui est grandement reproché.

Le 6 septembre, 2,5 milliards de personnes assistent aux funérailles de Lady Di.

Elizabeth II se recueille devant le château de Balmoral © AFP - WTN

2002 : la mort de sa sœur puis de sa mère

L'année 2002 est marquée par deux drames dans la vie de la reine. Le 9 février, quelques jours après le jubilé d'or d'Elizabeth, sa petite sœur Margaret décède à l'hôpital à l'âge de 71 ans. Margaret, connue pour ses frasques, était très proche de sa sœur. Quelques semaines plus tard, le 30 mars, le Royaume-Uni se réveille orphelin. La mère de la reine, Elizabeth Bowes-Lyon, meurt. Elle avait 101 ans.

29 avril 2011 : le mariage de son premier petit-fils

Le 29 avril 2011 reste un jour historique pour le Royaume-Uni. Ce jour-là, l'euphorie s'empare du pays. Le prince William, premier petit-fils de la Reine et très probablement futur roi, se marie avec Kate Middleton. Le "mariage du siècle" est suivi par près de deux milliards de téléspectateurs partout dans le monde. Se prêtant sans ménagement aux obligations protocolaires et rôles caritatifs, ils sont désormais largement considérés comme incarnant l'avenir de la monarchie. William et Kate offrent un visage moderne à la famille royale.

Le duc et la duchesse de Cambridge sont maintenant les parents de trois enfants : le prince George, huit ans, la princesse Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois ans.

17 mai 2011 : sa visite historique en Irlande

Le 17 mai 2011, la reine pose le pied en Irlande pour une visite historique de quatre jours placée sous le signe de la réconciliation. Une première pour un monarque britannique depuis 100 ans. Cette tournée a pour objectif de normaliser les relations entre les deux pays quelques années après la fin du conflit nord-irlandais. La guerre civile en Irlande du Nord opposait les républicains séparatistes (catholiques) aux unionistes (protestants). Elle a tué 3.500 personnes depuis la fin des années 1960.

Elizabeth II a déposé une gerbe au « Garden of Remembrance », érigé en l’honneur des victimes de la guerre d’indépendance. Le 17 mai 2011. © AFP - Arthur Edwards

23 juin 2016 : le choc du Brexit

Le 23 juin 2016, les Britanniques votent en majorité pour la sortie du pays de l'Union européenne. Pendant la campagne, la reine se tient à l'écart comme le veulent les règles de la Couronne. En 2016, le journal The Sun assure dans ses colonnes que la Reine est pro-Brexit. La famille royale dément alors et explique que la reine doit respecter un mot d'ordre : la neutralité. Alors que penser ? Un an plus tard, la reine surprend tout le monde en prononçant un discours devant le Parlement vêtue d'une tenue aux couleurs de l'Europe et notamment un chapeau bleu orné de fleurs jaunes. Beaucoup y ont vu un soutien aux anti-Brexit.

Si lors du référendum pour l'indépendance de l'Écosse, la reine s'était fendue d'un petit commentaire : "J'espère que les gens réfléchiront très soigneusement au futur", on ne sait pas précisément ce que pense Elizabeth II du Brexit.

Janvier 2020 : Harry et Meghan renoncent à leurs engagements

Très fragilisés par la pression médiatique, le prince Harry, petit-fils de la reine, et son épouse Meghan se mettent en retrait de la couronne britannique au tout début de l'année 2020. Ainsi, ils renoncent à leur titre d'altesse royale et cessent de recevoir des fonds publics. Prise de court, la reine Élizabeth assure tout de même que "Harry, Meghan et Archie (le premier fils du couple, ndlr) (restent) des membres très chers de (sa) famille".

Un an plus tard, des accusations contre la famille royale font l'effet d'une bombe partout au Royaume-Uni. Dans une interview à Oprah Winfrey, l'ex-actrice métisse Meghan Markle accuse Buckingham Palace de racisme et assure qu'Harry a été informé "d'inquiétudes et de conversations (...) quant à savoir à quel point sa peau (serait) foncée quand Archie (naîtrait)".

La reine affirme prendre "très au sérieux" les accusations de racisme lancées par Meghan et Harry. Elle s'engage aussi à les traiter "en privé" et a souligné que les "souvenirs peuvent varier", laissant entendre qu'elle ne prend pas ces déclarations pour argent comptant.

9 avril 2021 : la mort de son époux, le prince Philip

En avril 2021, le prince Philip, duc d'Édimbourg et époux de la reine Elizabeth II s'éteint "paisiblement" à l'âge de 99 ans au château de Windsor trois semaines après avoir passé un mois à l'hôpital pour une infection puis un problème cardiaque. Ses funérailles se déroulent une dizaine de jours plus tard en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Une image marque profondément les obsèques du prince consort : Elizabeth II, vêtue de noir, assise seule face au cercueil de son mari. Dans ses vœux de Noël fin 2021, Elizabeth II confie que son "Philip adoré" lui "manque".

Cette image d’Elizabeth II pendant les funérailles du prince Philip a beaucoup ému partout dans le monde © AFP - JONATHAN BRADY