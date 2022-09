Mort de la reine Elizabeth II : retour sur ses 14 déplacements en France

Avec le décès de la reine Elizabeth II à l'âge de 96 ans, la France perd une amie fidèle. C'est le pays européen qu'elle a le plus visité. Officiellement, elle a effectué 14 déplacements en France, dont cinq visites d’État en 1957, 1972, 1992, 2004 et 2014. Tout au long de son règne, la doyenne des rois et reines d’Europe a rencontré chacun des présidents de la IVe et de la Ve République.

à lire aussi Mort d'Elizabeth II : une reine au destin hors du commun

1948 : la princesse Elizabeth à Paris

Elizabeth fait sa première visite en France en tant que princesse, un premier déplacement officiel pour elle, sans ses parents. Elle a 22 ans, et vient d'épouser Philip Mountbatten. Histoire dans l'histoire, le secret de cette visite est qu'elle est enceinte de Charles. Du 14 au 17 mai, elle assiste à une soirée de gala à l'opéra Garnier, elle dîne à la Tour d'argent. Elle est également reçue à l'Élysée par le président Vincent Auriol. Henri Salvador et Edith Piaf ont chanté pour elle dans un club de la rue Pierre Charon.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

1957 : sa première visite d’État

Devenue reine en 1953, elle met quatre années avant de faire son retour sur le sol français, pour sa première visite d'État dans l'hexagone, du 8 au 11 avril 1957. Elle est reçue au château de Versailles par le président René Coty, pour un banquet fastueux, dans des assiettes à 100.000 francs pièce. Autre dîner de gala, autre lieu prestigieux : Le Louvre et la salle des Cariatides. Elle assiste par ailleurs à la pièce Le Chevalier et la damoiselle à l'opéra Garnier. Ce premier déplacement intervient dans un climat tendu entre la France et l'Angleterre suite au fiasco de l’expédition de Suez en 1956.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour sa dernière journée en France, le 11 avril 1957, Elizabeth et son mari Philip s'arrêtent dans le Nord, à Lille, à l'hôtel de ville, place Rihour pour se recueillir devant le monument aux morts et au marché au fleurs. Ils vont ensuite à Roubaix pour visiter deux des plus grandes usines textiles.

à lire aussi Mort d'Elizabeth II : un règne marqué par une visite officielle à Lille et Roubaix en 1957

1967 : visite des haras normands

L'amour de la reine Elizabeth II ne s'est jamais démenti pour les chevaux, au point de venir en 1967 en Normandie visiter des haras. Du 26 au 29 mai 1967, elle visite le haras national du Pin, le haras du Mesnil, le haras de La Verrerie, celui de Marcel Boussac à Fresnayle-Buffard, ainsi que Meautry, et le haras du baron Guy de Rothschild, près de Deauville. Durant tout son séjour, elle réside au château de Sassy, entre Argentan et Alençon.

Elizabeth II quitte Deauville après trois jours passés en Normandie à visiter des haras. © Getty - Jacques Haillot

1972 : deuxième visite d’État

Georges Pompidou accueille la Reine Elizabeth II en mai 1972, avec à la clé, un début d'incident diplomatique. Le président français prend le bras de la reine pour l’aider à monter les marches du palais de l’Élysée. On ne touche pas la reine, comme le stipule le protocole britannique. Un protocole strict qui interdit même de parler à la souveraine si on n'est pas invité à le faire.

Au-delà de cette visite très protocolaire, Elizabeth II en profite pour rendre visite à son oncle, le duc de Windsor, et son épouse, Wallis Simpson, dans leur résidence du bois de Boulogne. Son oncle avait abdiqué le 11 décembre 1936, ouvrant le trône à Elizabeth. Edouard meurt quelques jours après cette visite.

Elizabeth et Philip bouclent leur passage en France par un passage en Provence (Nîmes, Saint-Rémy-de-Provence, la Camargue, Avignon et Les Baux-de-Provence), avant d'aller en Normandie, à Rouen où ils passent notamment par le cimetière militaire Saint-Sever, au Petit-Quevilly, qui compte près de 12.000 tombes britanniques.

1979 : Chambord, Chenonceau et les hospices de Beaune

Déjà passée à quatre reprises en France, Elizabeth II revient loin de la capitale, dans des lieux symboles de l'Hexagone. Elle passe d'abord par deux des plus remarquables châteaux de la Loire, le château de Chambord et celui de Chenonceau. Elle va ensuite dans l'un des hauts lieux de la viticulture française, en Bourgogne, au château d’Époisses, aux hospices de Beaune, à la basilique de Vézelay. Cette journée de visites privées s'est déroulée le 24 octobre.

1984 : 40 ans du Débarquement en Normandie

Rendez-vous incontournable, le 40e anniversaire du Débarquement des alliés en Normandie est l'occasion d'un déplacement majeur de la Reine Elizabeth II en France. Les cérémonies se déroulent à Utah Beach, aux côtés de François Mitterrand et du président américain Ronald Reagan. Elle se rend ensuite au cimetière britannique de Bayeux.

Elizabeth II aux côtés notamment de François Mitterrand et Ronald Reagan pour les commémorations du Débarquement en Normandie en 1984. © Getty - Tim Graham

1987 : sa Rolls Royce sur les planches à Deauville

Trois ans plus tard, elle revient en Normandie pour un déplacement d'ordre privé, pour un week-end à Deauville, où elle visite notamment les haras d’Alec Head. Elle a même droit, exceptionnellement, d'arpenter la promenade des Planches à bord de sa Rolls Royce, sans descendre de sa voiture.

Elizabeth II près de Deauville en 1987, en quête d'un cheval à acheter. © Getty - Patrick Robert - Corbis

1992 : discours devant le Parlement à Strasbourg

L'histoire retient sa tenue, toute bleue aux couleurs de l'Europe. Elizabeth II est à Strasbourg le 12 mai 1992. Elle y prononce un discours devant le Parlement européen. Moment historique pour l'Europe, il s'agit alors de la première visite de la reine au Conseil de l’Europe et au Parlement européen.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

1992 : troisième visite d’État

Une descente des Champs Élysées en Citroën SM, aux côtés de François Mitterrand, dans la même voiture qu'en 1972. C'est l'image de la troisième visite d'État en France d'Elizabeth II. Jardins de Bagatelle, parc de la Villette, pyramide du Louvre, musée d’Orsay, des visites culturelles pour un déplacement volontairement consensuel dans la foulée d'une année politiquement chargée, marquée par les débats houleux liés au traité de Maastricht.

François Mitterrand et Elizabeth II, à bord de la Citroën SM, lors de la descente des Champs Élysées, le 9 juin 1992. © AFP - D. Ceyrac

Elizabeth II file ensuite à Blois le 11 juin, à 300 km/h à bord d'un TGV. Elle est reçue sur place par Jack Lang, et visite le château Renaissance. Les deux jours suivants, elle les passe à Bordeaux. Elle séjourne sur le yacht royal, le Britannia.

1994 : inauguration du tunnel sous la Manche

Le 6 mai 1994, l'Angleterre n'est plus une île. Elle est reliée à la France par le tunnel sous la Manche. Elizabeth II est accueillie par François Mitterrand à Calais, au terminal de Coquelles, pour couper le ruban. La reine et le président français passent côté anglais à bord de la Rolls Royce d'Elizabeth II pour faire de même au terminal anglais de Cheriton, près de Folkestone. "Au cours du siècle présent, au plus dur de l’épreuve, la conjugaison de l’élan français et du pragmatisme britannique a fait merveille, dit Elizabeth II. Le tunnel proclame cette vérité simple : continuons aujourd’hui à faire cause commune pour le bénéfice de l’humanité tout entière."

Elizabeth II et François Mitterrand inaugurent le Tunnel sous la Manche. © Getty - Tim Graham

1994 : 50e anniversaire du Débarquement en Normandie

Tout juste un mois après l'inauguration du tunnel sous la Manche, Elizabeth II est de retour en Normandie, pour les 50 ans du Débarquement. Les cérémonies se déroulent cette fois à Omaha Beach.

1998 : commémoration de l'Armistice

Après des cérémonies liées à la deuxième guerre mondiale en 1994, la reine d'Angleterre revient en France pour cette fois des commémorations liées à la fin de la première guerre mondiale. Elle dépose avec Jacques Chirac une gerbe sur la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe, avant d'aller se recueillir devant la statue de Clémenceau et d'inaugurer une statue de Churchill, près du Petit Palais, à Paris.

Elizabeth II inaugure la statue de Winston Churchill à Paris. © Getty - Tim Graham

2004 : quatrième visite d’État

Elizabeth et Philip passent trois jours en France, en avril 2004, à l'occasion de cette quatrième visite d'État. Elle commence par la Normandie pour le 60e anniversaire du Débarquement. On retient son passage à Paris avec un discours en français de la reine d'Angleterre devant les sénateurs. Français qu'elle parle couramment.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le couple royal quitte ensuite la capitale pour la place du Capitole, à Toulouse. Ils visitent l’usine d’assemblage Airbus, avant de se rendre au centre-ville.

2014 : dernière visite d’État

La dernière visite de Elizabeth II en France remonte à 2014. Elle a alors 88 ans. Elle participe, comme c'est de coutume depuis trente ans, aux commémorations du Débarquement dont on commémore le 70e anniversaire. Les cérémonies se déroulent essentiellement à Ouistreham, le 6 juin 2014. À ses côtés, François Hollande et Barack Obama.

Le lendemain, le 7 juin, elle est à Paris pour un passage au marché aux fleurs de l’île de la Cité, rebaptisé à son nom pour l’occasion.