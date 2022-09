Mort de la reine Elizabeth II : une Limousine installée à Londres raconte un silence inhabituel

Des fleurs, des bougies et des gens qui pleurent. "L'esprit britannique est en deuil" résume Béatrice Mayéras

Le Royaume-Uni est en deuil depuis l'annonce du décès de la reine Elizabeth II à l'âge de 96 ans. Un deuil national est décrété jusqu'aux funérailles de la souveraine, dont la date n'est pas encore connue. Etape après étape, comme le veut le protocole, Charles III s'installe comme chef d'Etat. Il sera officiellement proclamé roi ce samedi.

Les Britanniques du Royaume-Uni, et ceux expatriés notamment en Limousin, commencent à s'habituer. Mais, des milliers de personnes affluent depuis l'annonce de la disparition d'Elizabeth II pour déposer bouquets de fleurs et mots d'hommage. C'est ce que constate à Londres Béatrice Mayéras.

L'esprit britannique en deuil

Originaire de Limoges, cela fait plus de 20 ans qu'elle est installée outre-Manche, alors forcément, elle est touchée par la mort de la souveraine et constate aussi à quel point Elizabeth II faisait l'unanimité : "Il y a vraiment une dichotomie entre les royalistes et les anti, mais le sentiment commun de cette figure maternelle de la nation."

L'atmosphère est lourde à Londres, les Britanniques se rassemblent devant Buckingham Palace : "Il y a des fleurs, des bougies, des gens pleurent. L'esprit britannique en deuil."

Cette émotion du peuple britannique replonge Béatrice 25 ans en arrière, en 1997, au moment de la mort de Lady Diana : "Il y avait vraiment un silence complet, pas de voiture, pas d'ambulance. Le silence complet et c'est aussi ça un peu aujourd'hui."