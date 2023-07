Mort de Léon Gautier : "Je ne suis pas un héros", assurait le dernier survivant français du Débarquement

Il était le dernier français à avoir débarqué le 6 juin 1944 en Normandie. Léon Gautier, installé depuis les années 90 à Ouistreham dans le Calvados, est mort ce lundi matin à l'âge de 100 ans.

ⓘ Publicité

L'engagement très jeune de Léon Gautier

Léon Gautier a 17 ans quand il rejoint la marine nationale. Carrossier de formation, le jeune Breton va notamment participer à la défense du port de Cherbourg avant de fuir l'invasion allemande et de rejoindre l'Angleterre, Portsmouth en 1940.

Aux côtés de Charles de Gaulle dès 1940

Sur place, il apprend que Charles de Gaulle constitue son armée, les Forces de la France Libre (FFL). Léon Gautier ne réfléchit pas bien longtemps avant de rejoindre les FFL avant tout par "patriotisme" répétera souvent le vétéran.

Son engagement prend un nouveau sens trois ans plus tard quand il se porte volontaire pour intégrer le commando Kieffer. L'entraînement est rude mais il sera l'un des 177 bérets verts à faire partie de la première vague du débarquement à Sword Beach, le 6 juin 1944.

Léon Gautier est à bord de la barge 523 dont il sera le deuxième à descendre à 7h26. "On a débarqué à Colleville-Montgomery avec pour mission de libérer toute la côte jusqu'à Ouistreham" raconte Léon Gautier qui remonte toujours volontiers le fil de ses souvenirs. Dix bérets verts sont tués le jour J, une quarantaine d'autres blessés.

loading

Béret vert, il fait partie de la première vague débarquée le 6 juin 1944

"On est content parce que nous, on rentre en France" se plaisait à raconter le vétéran qui participe à toute la bataille de Normandie, 78 jours de combats pour libérer la France.

Mais Léon Gautier a toujours refusé d'être considéré comme un héros : "J'ai fait ce qui nous était demandé" et se disait, en toute simplicité, "heureux d'y avoir participé".

De retour en Normandie dans les années 90

Après la guerre, Léon Gautier va se marier avec Dorothy, une jeune Britannique qu'il avait rencontrée peu de temps avant le Débarquement.

Il quittera l'armée et travaillera en Angleterre et en Afrique avant de revenir s'installer en France. Poussé par son épouse, Léon Gautier posera finalement ses valises à Ouistreham dans le Calvados.

"A chaque anniversaire du 6 juin on venait en Normandie et mon épouse un jour m'a dit, écoute on y va tellement souvent à Ouistreham, qu'on ferait mieux d'y habiter". "Je l'ai prise aux mots" s'amusait encore le vieil homme surtout "qu'on s'est bien plus ici" !

Léon Gautier sera inhumé à Ouistreham où repose sa femme.

Le 6 juin 2023 à occasion des 79 ans du Débarquement , Emmanuel Macron a remis aux côtés de Léon Gautier, les bérets verts aux élèves de l'École de fusiliers marins lors d'une cérémonie à Colleville-Montgomery (Calvados).

loading

À l'automne dernier, France Bleu Normandie avait rencontré Léon Gautier à l'occasion de ses 100 ans le 27 octobre 2022. Témoignage en vidéo à retrouver ici.

loading