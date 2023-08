Léon Gautier : un mois après son décès, les hommages sont nombreux à Ouistreham

Les hommages sont nombreux et continuent d'affluer à Ouistreham un mois après la mort de Léon Gautier . "C'était un héro", nous souffle Alain qui s'est déjà arrêté plusieurs fois devant sa tombe lorsqu'il vient au cimetière de la ville. Le dernier survivant du commando Kieffer s'est éteint le 3 juillet dernier .

"On leur doit tout"

"C'est quand même Léon Gautier, je m'arrête. Même là tout de suite en venant, je me suis arrêté", ajoute cet habitant de Ouistreham. "C'est grâce à des gens comme ça que l'on est en paix. Il n'y a pas d'autres mots", complète-t-il. Léon Gautier était le dernier survivant des 177 Français du Débarquement du 6 juin 1944 .

Il avait participé au Débarquement à Sword Beach et s'était par la suite installé à Ouistreham . "Il y avait des fleurs partout, partout au moins sur six tombes tellement les gens lui ont rendu hommage après son décès. Aujourd'hui, il y en a un peu moins c'est normal mais c'était quelqu'un de très apprécié, un grand monsieur", explique Jean-Louis, le gardien du cimetière.

"Des touristes du monde entier viennent me voir pour me demander où est la tombe de Léon Gautier. Ils viennent se recueillir, lui rendre hommage", poursuit-il. Un peu plus loin, sur la plage devant le mémorial "La Flamme", Cyril s'arrête un instant. "On y pense tout le temps, à Léon Gautier, au commando. Ce sont des gens qui ont tout donné pour leur pays", explique cet habitant de Meurthe-et-Moselle.

Devant le mémorial "La Flamme", de nombreux touristes viennent rendre hommage au commando Kieffer. © Radio France - Bradley De Souza

"Nous, nous venons de l'Est de la France, c'est la bataille de Verdun, ici c'est la bataille de Normandie. On ne peut qu'imaginer ce que les gens ont vécu ici", conclut-il.