Mort de Ludo, ancien SDF au Mans : "Beaucoup de gens peuvent lui dire merci !"

De nombreux Manceaux avaient croisé son regard et son sourire. Ludo, un ancien sans-abri sarthois est décédé en ce début janvier 2022. Voici quelques années, il avait fait une entorse à son habituelle discrétion en acceptant d’être photographié pour une exposition visant à modifier notre approche sur les gens de la rue. Ce travail présentait les doubles portraits d’une douzaine de sans-abri avant et après une séance de coiffure et de relooking. La légende, on ne peut plus explicite, indiquait : « Ce n’est pas moi qui ai changé, c’est votre regard ».



Ludo, "moteur" pour trouver un logement à ses "frangins"

Cette exposition itinérante avait servi de support à l’opération de réinsertion de plusieurs sans-abri sarthois baptisée « Un regard, un sourire, un toit ». Ludo en était à la fois l’un des bénéficiaires et l’un des promoteurs. « C’est lui qui s’était proposé pour m’aider à trouver un logement pour d’autres frangins, comme ils les appelaient », se souvient Jean-Luc Catanzaro, à l’origine de cette initiative. S’adressant à son « pote » décédé, il ajoute : « Il faut que tu saches que sur l’année 2021, 76 personnes sont passées de la rue au logement, grâce à cette belle opération ». Celui qui est aussi vice-président du Conseil régional délégué à la formation et à l’emploi se souvient de Ludo avec émotion : « Il m’a énormément aidé en jouant les mannequins, alors qu’il était plutôt timide. Il a été très moteur dans cette opération. Nous étions très proches ».



"Ces personnes qui ont retrouvé un travail et ne sont plus à la rue grâce à lui"

Ludo qui avait signé un contrat de réinsertion avec l’entreprise Envie était en train de passer son permis de conduire. Il était également impliqué dans l’opération « Les Bureaux du cœur » qui permet à des sans domicile fixes d’être logés dans les locaux d’une entreprise. « Je lui disais récemment que nous venions ainsi en aide à quinze personnes », raconte Jean-Luc Catanzaro. « Beaucoup de gens peuvent remercier Ludo. Toutes ces personnes qui ne sont plus à la rue, qui retrouvent un boulot, qui revoient leurs familles, c’est aussi grâce à lui », témoigne-t-il.