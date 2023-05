Mort de Michel Cordes : les comédiens de "Plus belle la vie" lui rendent hommage

Michel Cordes (au centre) entouré des acteurs de "Plus belle la vie", Stéphane Henon et Serge Dupire, à Marseille en 2014.

Plusieurs acteurs de la série "Plus Belle la vie" ont fait part de leur tristesse et de leur incompréhension à l'annonce de la mort de Michel Cordes , vendredi. Le comédien a incarné pendant 18 ans Roland, le patron du Mistral où se nouaient de nombreuses histoires du feuilleton culte de France 3, qui a pris fin 2022.

"Adieu mon cher, mon tendre Michel, faux bougon et vrai gentil. Rigole en paix", a salué sur Instagram Jérôme Bertin, qui incarnait Patrick Nebout dans "Plus belle la vie", évoquant le "regard espiègle" et la "sagesse joviale" de la voix de Michel Cordes.

Pierre Martot, alias le commissaire Léo Castelli, a rendu hommage à son ancien partenaire sur le même réseau social : il était "l'incarnation vivante de quelque chose de très profond dans ce pays - c'est pour cette raison que les gens (l)'ont tellement aimé".

Émotion partagée par Serge Dupire, interprète de Vincent Chaumette de 2004 à 2022, et Rebecca Hampton, Céline Frémont dans la série, qui a partagé un fond noir, comme Laurent Kerusoré, autre comédien historique de la série qui incarnait le fils de Michel Cordes.

La piste du suicide privilégiée

La piste du suicide est privilégiée, a indiqué samedi le parquet de Montpellier à l'AFP. "En l'état des informations dont nous disposons, M. Cordes se serait volontairement donné la mort par arme à feu à son domicile de Grabels", a expliqué Jean-Christophe Tixier, vice-procureur, à l'agence de presse.

"Une autopsie aura lieu en début de semaine" et l'enquête de recherche des causes de la mort, qui est ouverte systématiquement en cas de découverte d'un cadavre "devrait permettre de confirmer ou infirmer cette hypothèse", a-t-il ajouté.

Né le 20 octobre 1945 dans l'Hérault, Michel Cordes avait aussi joué des rôles secondaires dans des films comme "Le hussard est sur le toit" (1995) ou dans "Une affaire de goût" (2000), et mené une longue carrière au théâtre.