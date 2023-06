Mort de Nahel : quatre blessés et 17 personnes interpellées, après les violences de la nuit en Seine-Maritime

Après la mort de Nahel à Nanterre en région parisienne, tué par un policier, de nouvelles violences ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi en Seine-Maritime, dans les agglomérations de Rouen et du Havre. La préfecture de la Seine-Maritime a dressé le bilan de la nuit.

4 blessés

1 homme grièvement blessé, tombé du toit d’un magasin alimentaire pendant une action de pillage , cet établissement ayant auparavant été l’objet de dégradations. Il a été pris en charge au CHU de Rouen

1 homme brûlé aux mains en essayant d'éteindre un feu sur son balcon

1 blessé léger intoxiqué suite à l’incendie d’un commerce

Des bâtiments dégradés

Plusieurs locaux abritant des services au public ( mairies annexes, bureaux de la Poste, mission locale, bureau de police, écoles ) ont été attaqués et gravement endommagés, notamment à Canteleu, Saint-Étienne-du-Rouvray, Petit-Quevilly ainsi que dans les Hauts de Rouen

au Havre et dans l’agglomération de Rouen 22 véhicules ont été incendiés

Plusieurs personnes interpellées

Par ailleurs, 17 personnes ont été interpellées. Près de 200 policiers et gendarmes et 185 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

Dans son communiqué, le préfet de la Seine-Maritime "condamne les menaces et actes de violences envers les élus et représentants des institutions ainsi qu’à l’encontre des forces de l’ordre et des sapeurs-pompiers qui ont pu voir leur sécurité directement menacée. Il déplore les nombreuses dégradations commises à l’encontre de bâtiments publics, de commerces, de véhicules et de mobiliers urbains. Il constate que ces actes visent des services publics de proximité qui fonctionnent au bénéfice des habitants dans les différents quartiers concernés".